Il 28 e 29 settembre la festa della natura promossa dal Wwf. Che spiega: proteggere, incrementare e riscoprire il verde urbano aiuta a contrastare l’aumento delle temperature e migliora salute e stile di vita delle persone

Sensibilizzare i cittadini e i municipi alla presenza e al valore del verde in città. Tutelarlo, incrementarlo, riscoprirlo. Questi gli obiettivi di “Urban Nature”, la festa della Natura in città promossa dal Wwf, che torna per la sua ottava edizione con centinaia di appuntamenti in tutta Italia, fino al gran finale di sabato 28 e domenica 29 settembre in cui si terrà l’evento nazionale a Roma. Per capire l’importanza del verde in città basta guardare ai dati più recenti. Secondo il Servizio europeo sul riscaldamento climatico di Copernicus, il mondo ha appena vissuto l’estate più calda mai registrata sia a livello globale che europeo, e agosto è stato anche il 13esimo mese su 14 in cui la temperatura media globale ha superato di 1,5 gradi i livelli preindustriali. Questo ha impatti diretti sulla salute umana. Soprattutto dei più fragili. Oggi oltre il 70% delle emissioni nocive per il clima proviene dalle città e l’83% della popolazione urbana europea è esposta a livelli di inquinamento atmosferico dannosi per la salute, ma le città possono anche trovare soluzioni a queste sfide.



Le soluzioni basate sulla natura

A causa dell’eccessiva cementificazione, dell’inquinamento e del riscaldamento globale le città sono diventate hotspot critici a cui si richiede una trasformazione verde urgente per garantire benessere e qualità di vita agli oltre 4 miliardi di persone che, nel mondo, ci abitano. Il verde urbano è una efficace soluzione, come spiega il Wwf, generando un effetto positivo nel contrastare questi fenomeni poiché la presenza di piante in città riduce le temperature, previene e contiene i danni causati da inondazioni, mitiga i nubifragi improvvisi (volgarmente detti “bombe d’acqua”) e contribuisce a ripulire e disinquinare l’aria, rimuovendo fino al 20% del particolato emesso dal traffico, dall’edilizia e dalle industrie.

L’esperienza di molte città nel mondo – come, ad esempio, la trasformazione di vecchie strade e spazi abbandonati a Medellín, Colombia, in “corridoi verdi” con alberi e piante, che ha diminuito la temperatura media nelle aree coinvolte di circa 2 gradi, contribuendo a migliorare il comfort termico e la qualità dell’aria – ha dimostrato come il verde urbano sia un essenziale strumento di adattamento agli effetti del riscaldamento climatico.

«Per quel che riguarda l’inquinamento, un solo ettaro di foresta urbana può rimuovere mediamente 17 kg/anno di PM10 e 36 kg/anno di ozono troposferico, quello presente negli strati dell’atmosfera in cui viviamo», afferma Eva Alessi, responsabile sostenibilità del Wwf Italia. «Con Urban Nature», prosegue Alessi, «la nostra festa della natura in città, vogliamo diffondere il valore e la cura della natura in città per il benessere delle persone, rinnovando il modo di pensare e pianificare gli spazi, e favorendo azioni virtuose da parte di amministratori, comunità, cittadini, imprese, università e scuole per proteggere e incrementare la biodiversità nei sistemi urbani».



Il contest dedicato alle scuole

Con “Urban Nature” torna anche il contest dedicato alle scuole primarie, secondarie di I e II grado, statali e paritarie, a cui il Wwf ha proposto di mettersi in gioco per il futuro sostenibile della città e tutelare la natura. Con l’aiuto dell’approccio scientifico di Cicap, gli studenti dovranno ideare azioni per salvaguardare e aumentare la “natura urbana”, sviluppando l’indagine e il pensiero critico, non soltanto nell’approccio alla scienza, ma come competenza trasversale a tutte le materie e alla vita di tutti i giorni.



Per scoprire gli eventi di “Urban Nature” in tutta Italia clicca qui