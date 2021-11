È quanto emerge dalla 28esima edizione del rapporto Ecosistema urbano, realizzato da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, che fotografa le performance green

Trento si conferma, anche nel 2020 , la leader tra le città più green d'Italia, seguita da Reggio Emilia e Mantova. Lo dicono i dati della 28esima edizione del rapporto Ecosistema urbano, realizzato da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, che fotografa le performance green di 105 città capoluogo di provincia sulla base di 18 indicatori in cinque settori: ambiente, aria, acqua, mobilità, rifiuti.



Le città migliori

A Trento si è registrato un miglioramento delle performance nell’uso di suolo e nelle concentrazioni di NO2 e PM10, ma anche un aumento della raccolta differenziata e delle infrastrutture ciclabili. Al secondo posto troviamo Reggio Emilia (che ha ottenuto 77,89%), dove sono aumentati gli spazi dedicati ai pedoni e alla ciclabilità il numero di alberi piantumati. Questa città è anche prima in assoluto per piste ciclabili equivalenti. Sull’ultimo gradino del podio, invece, si piazza Mantova, che ha ottenuto un punteggio del 75,14%. La città si è distinta la qualità dell’aria, per la riduzione delle perdite della rete idrica e la gestione della raccolta differenziata. Grande exploit per Cosenza, al quarto posto ,che diminuisce le perdite della rete idrica e i consumi domestici d’acqua e registra il maggior incremento d’infrastrutture ciclabili. A Cosenza si è registrato anche un miglioramento nel settore della produzione di rifiuti e dell’uso del suolo.



In coda

In coda ci sono Palermo e Catania e sette degli ultimi dieci posti sono occupati da centri del Sud, con l'eccezione di Alessandria (102). Milano è l'unica tra le grandi città metropolitane ad aver conseguito miglioramenti su quattro degli indicatori più importanti: mobilità, aria, rifiuti e auto.