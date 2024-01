Il progetto rurAllure che coinvolge anche l’Università Iuav di Venezia ha mappato e digitalizzato oltre 3.000 punti di interesse, siti culturali e naturali. Le vie dei pellegrini

Si è da poco concluso il progetto europeo rurAllure, di cui l’Università Iuav di Venezia è partner, finanziato nell’ambito di Horizon 2020 e dedicato alla valorizzazione dei musei rurali e dei siti culturali lungo le vie di pellegrinaggio europee. Negli ultimi tre anni i partner di sei Paesi europei hanno collaborato per valorizzare il patrimonio rurale lungo le vie di pellegrinaggio che coprono 18 Paesi e oltre 11mila chilometri, creando un'esperienza più attraente e accessibile per i visitatori. Concentrandosi su diversi itinerari europei, rurAllure ha mappato e digitalizzato oltre 3.000 punti di interesse, siti culturali e naturali.

Gli obiettivi

Tra gli obiettivi raggiunti, la costruzione di un portale europeo per i viaggiatori e la realizzazione di una app e di una piattaforma multilingue, utili a pianificare viaggi, a condividere esperienze e a favorire servizi e connessioni con gli attori locali. Proprio in virtù dell’importanza data al turismo sostenibile, rurAllure ha vinto lo Skål Europe Sustainable Tourism Awards, prestigioso riconoscimento della sostenibilità nel turismo internazionale, organizzato da Skål Europe, che fa parte della più grande rete globale di professionisti del turismo impegnata nel promuovere il networking e cooperazione a livello mondiale nel settore. Ma il progetto rurAllure continua! Grazie alla creazione di una rete di cooperazione internazionale (European Cooperation Network along Pilgrimage Routes), nel 2024 i partner di rurAllure, tra cui il team di Iuav (con Maddalena Bassani https://www.iuav.it/Ateneo1/docenti/docenti201/Bassani-Ma/index.htm e Giuseppe D'Acunto https://www.iuav.it/Ateneo1/docenti/... ), saranno impegnati a consolidare i rapporti con le istituzioni e le associazioni attive nelle aree di interesse, grazie alla promozione di nuove iniziative culturali legate al progetto.



Il portale di rurAllure: https://rurallure.eu/rurallure-celeb...

Il premio europeo: https://rurallure.eu/rurallure-recei...

La rete delle vie dei pellegrini: https://rurallure.eu/network-along-p...