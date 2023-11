Meditazioni e talk in Cascina Cuccagna, la mostra e gli incontri ad ARIA Ex Macello, l’evento internazionale sul Climate Change, gli appuntamenti Bookcity e il Mercato Circolare. Dal 15 al 26 novembre 2023

“Ecologia dei luoghi ed ecologia dell’anima”, questa la definizione che riassume la decima edizione del Festival di Giacimenti Urbani, in programma a Milano dal 15 al 26 novembre 2023, nell’ambito della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti e di Bookcity, e in modalità diffusa in diversi luoghi della città: la storica sede di Cascina Cuccagna, un ritorno all’Ex Macello e, per la prima volta, nel quartiere Molise-Calvairate. Ideato dall’Associazione Giacimenti Urbani, il 10° Festival di Giacimenti Urbani celebra i dieci anni di attività a favore dell’ambiente con una meditazione d’apertura sulla sacralità del Pianeta (15 novembre) e altri momenti meditativi con campane tibetane (18 novembre) e per iniziare la giornata (19 novembre). Il festival prosegue fino al 26 novembre con un intenso palinsesto di eventi collettivi, una mostra, incontri e talk di sensibilizzazione ambientale, appuntamenti Bookcity, laboratori, visite guidate e workshop.



Gli eventi

Tra gli eventi in programma in Cascina Cuccagna, l’incontro “Il riutilizzo in Italia: una rivoluzione culturale necessaria?”, a partire dalla bozza di Regolamento Europeo sugli Imballaggi e i Rifiuti da imballaggio, in collaborazione con Planet Life Economy Foundation (17 novembre 2023); l’appuntamento “Una nuova lettura di oggetti e tessili per contribuire all’economia circolare”, con Donatella Pavan, Elena Dossi, Irene Ivoi, Rossella Mileo, Alessandro Miani, e il workshop internazionale sul Climate Change, in collaborazione con il Municipio 4 - Comune di Milano (18 novembre 2023); il Mercato Circolare con i protagonisti del cambiamento (19 novembre), una giornata che apre con una meditazione di radicamento e prosegue con Restarters Milano, e con le esperte per la cura e la lavorazione del tessile, e molti appuntamenti per la salvaguardia del Pianeta nell’ambito di Bookcity.



Verso un’economia rigenerativa

Dopo aver valorizzato nell’ultima edizione l’importanza dei circuiti di riutilizzo, il festival 2023 punta sulla dissociazione della crescita dal consumo di risorse, ovvero sull’importanza di andare verso un’economia rigenerativa dove si utilizza quanto abbiamo già a disposizione, senza estrarre/usare nuova materia prima, come unica e sola strada maestra per ridurre gli sprechi, i rifiuti, le emissioni di CO2 e contrastare il cambiamento climatico. Nella sede di ARIA Ex Macello nei giorni 17, 18, 19, 24, 25 e 26 novembre, dalle 15.00 alle 17.00, è possibile visitare la mostra “Ex Macello tra passato e futuro”. Il 26 novembre ha luogo l’attesa “Asta dei beni salvati all’Ex Macello”, che comprende anche gli oggetti in mostra. Per tutti gli eventi ad ARIA Ex Macello è necessaria la registrazione al link: urly.it/3xqw2

Il 25 novembre è la giornata del festival al quartiere Molise-Calvairate, con l’intervento di Gianluca Bertazzoli (Giacimenti Urbani) e Patrizia Bertolesi (Nantoo), su raccolta differenziata, riciclo e spazi comuni.

“Il Festival di Giacimenti Urbani 2023 parla quest’anno di sacralità del Pianeta ed ecologia dell’anima, dove cura, manutenzione e riparazione sono al centro della quotidianità di ognuno – commenta Donatella Pavan, presidente dell’Associazione Giacimenti Urbani –. Accanto ai grandi temi ambientali come il riutilizzo e la riduzione del consumo di risorse per favorire un’economia rigenerativa, offriamo quest’anno per i dieci anni del festival una lettura spirituale, una riflessione. Abbiamo scelto infatti di coinvolgere alcune associazioni che, attraverso diverse scuole di pensiero, ci aiutano a meditare sul nostro stile di vita in relazione alla nostra essenza e all’essenza della Natura”.



Per il programma completo e le modalità di partecipazione consultare: www.giacimentiurbani.eu e i canali social