All'iniziativa, nata dall’idea di un trentaduenne piemontese e di un sessantaduenne veneto, si può contribuire partecipando alla campagna di raccolta fondi dedicata attiva su Produzioni dal Basso

Un albero piantato per ogni chilometro percorso. Questo è l’ambizioso obiettivo di Thimoty, 32enne piemontese, e Claudio, 62enne veneto, ideatori del progetto “Tree-kking”, a sostegno del quale è stata lanciata una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation. Thimoty e Claudio si sono conosciuti nel 2019, percorrendo il Cammino Francese di Santiago. Da lì, di strada ne hanno fatta molta altra. Letteralmente. I due, infatti, hanno scelto di esplorare insieme molte altre vie, vecchie e nuove, scoprendo, durante i loro viaggi, non solo luoghi poco conosciuti, ma anche una straordinaria umanità.



1200 km da percorrere

Per l’estate 2022, Thimoty e Claudio hanno deciso di affrontare un cammino particolarmente impegnativo: partendo il 30 luglio da Faro (Portogallo), arriveranno fino a Santiago, attraversando tutta la Penisola Iberica. I chilometri percorsi, in totale, saranno circa 1200 e per ciascuno verrà piantato un albero, con l’obiettivo di sensibilizzare le persone sul tema del cambiamento climatico e del ruolo fondamentale che, per contrastarlo, giocano le piante.

Per poter riuscire nell’impresa, occorrerà raccogliere una cifra pari a circa 25.000 euro. Al raggiungimento della quota di 1000 alberi, inoltre, WOWnature, partner del progetto, contribuirà con ulteriori 100 alberi.



Per maggiori informazioni e per sostenere il progetto:

https://www.produzionidalbasso.com/p...