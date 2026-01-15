Etica e trasparenza al centro degli acquisti: il nuovo anno segna il tramonto dei messaggi di marketing vaghi, secondo le previsioni dell’osservatorio VeganOk. Termini come “naturale” o “eco-friendly” non sono più sufficienti.

Il 2026 segnerà il tramonto definitivo dei messaggi di marketing vaghi. Termini come “naturale” o “eco-friendly” non sono più sufficienti. Il consumatore moderno chiede prove concrete che il prodotto sia davvero sostenibile e non solo vittima di un sapiente “greenwashing” sbandierato sulla confezione. È quanto emerge dall’analisi dei trend per il 2026 contenuti nel report “Vegan Economy 2025-2026”, basata su dati Niq, Euromonitor, Mintel e fonti regolatorie, ed elaborata dall’osservatorio VeganOk. Non solo. Il 49% dei consumatori si dice disposto a pagare un sovrapprezzo del 10% per prodotti validati scientificamente e tracciabili. La sostenibilità, insomma, non è più un plus, ma un requisito minimo per entrare in commercio.



Prodotti certificati

“Il 2026 non sarà l’anno delle grandi promesse, ma quello delle grandi verifiche”, sostiene Sauro Martella, co-fondatore di VeganOk. “Ogni prodotto nel carrello deve guadagnarsi il suo posto. In questo contesto, certificazioni etiche come la nostra si confermano lo strumento per garantire quella trasparenza che il mercato oggi esige come condizione non negoziabile”.



Oltre il concetto di sostituto

La crisi delle materie prime animali come caffè e uova ha trasformato le alternative vegetali in una scelta intelligente e conveniente, non più legata al solo “sacrificio”. Il consumatore oggi cerca varietà. Non si tratta più solo di “mangiare vegan”, ma di esplorare nuove culture gastronomiche, ingredienti proteici a base di legumi e sapori audaci (come il trend “swicy”, dolce e piccante).

Il 2026, prevede l’osservatorio, vedrà inoltre l’ascesa dell’hojicha (un tè verde giapponese) e dei tè a base di verdure, puntando su benefici funzionali e trasparenza nutrizionale.



La rivoluzione degli imballaggi

Il settore si prepara all’applicazione della Packaging and packaging waste regulation (Ppwr) prevista per agosto 2026. L’obiettivo passa così dal “teoricamente riciclabile” all’“economicamente riciclabile”.

VeganOk sottolinea come il design monomateriale, l’uso di plastica riciclata e l’innovazione nelle fibre naturali diventeranno standard obbligatori. Il packaging cessa di essere un semplice contenitore per diventare un’interfaccia intelligente e un certificato di responsabilità dell’azienda.

Il mercato del 2026 premierà dunque chi saprà coniugare etica e pragmatismo: la scelta vegana si spoglia della sua aura controculturale per diventare la risposta razionale a un mondo che chiede responsabilità concreta e misurabile.



L’osservatorio

L’osservatorio VeganOk ha l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sostenibile. Impegnato nella fornitura di analisi, dati e prospettive, si rivolge alle aziende e ai consumatori che navigano nel complesso universo vegan, offrendo supporto informativo e strategico.

Qui il report completo sulla vegan economy: www.veganok.com/vegan-economy-2025-2...



Foto: comunicatistampa.net