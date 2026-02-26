Per Plastic Free è “una scelta coraggiosa che tutela mare e sabbia”. Un mozzicone di sigaretta può impiegare fino a 12 anni per degradarsi, rilasciando sostanze tossiche e microplastiche.

Il comune di Jesolo (Venezia) allarga il divieto di fumo a tutta la spiaggia. Dopo un primo stop introdotto la scorsa estate lungo la battigia, l’amministrazione ha esteso ora il provvedimento a tutto l’arenile, prevedendo aree fumatori all’interno degli stabilimenti balneari. Ogni anno milioni di mozziconi vengono abbandonati sulle spiagge: un singolo filtro pesa in media 0,3 grammi ed è composto da acetato di cellulosa, una plastica che può impiegare fino a 10-12 anni per degradarsi, rilasciando sostanze tossiche e microplastiche.



Una decisione apprezzata dalle associazioni ambientaliste. “Estendere il divieto di fumo a tutto l’arenile rappresenta un segnale forte e concreto nella lotta all’inquinamento da plastica e alla tutela dell’ecosistema costiero”, commenta Luca De Gaetano, fondatore e presidente della onlus Plastic Free. “Solo nell’ultimo anno in Veneto”, prosegue De Gaetano, “abbiamo organizzato 14 raccolte dedicate esclusivamente ai mozziconi, coinvolgendo oltre duecento volontari. Sono stati rimossi quasi 916 chilogrammi di mozziconi. Ciò significa aver sottratto all’ambiente oltre 3 milioni di mozziconi: per la precisione, più di 3.050.000 filtri. Un dato impressionante che rende evidente la dimensione del problema”. Si tratta di rifiuti piccoli, talora invisibili a uno sguardo distratto, ma con un impatto ambientale persistente.

Jesolo, già riconosciuta come comune Plastic Free, verrà premiata nella cerimonia ufficiale il prossimo sabato 14 marzo presso il Teatro Olimpico in Roma. “La tutela del mare”, conclude De Gaetano, “non si realizza con grandi proclami, ma con scelte chiare e coerenti come quella del sindaco Christofer De Zotti. Vietare il fumo in spiaggia significa lanciare un messaggio culturale: il litorale è un bene comune, non un luogo dove scaricare abitudini dannose”.