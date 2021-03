Con l’installazione di 600 essenze arboree, curata da Luca Molinari e Claudio Bertorelli, il polo M9 di Mestre ha presentato il suo paesaggio di idee, comunità e futuro

Ha preso il via a M9-Museo del ’900 “Foresta M9”, un’inedita installazione animata da circa 600 essenze arboree che occupa tutto il terzo piano del museo, segnando simbolicamente la rinascita e l’apertura del semestre green del Polo M9. La presentazione è anche l’occasione per far conoscere “M9Impatto Zero” il progetto che vuole fare di M9 il più grande museo italiano a impatto energetico zero.



La prima mostra temporanea che M9-Museo del ’900 ospita nel 2021, anno in cui emerge con forza la volontà di reagire all’emergenza pandemica, vede protagonista un bosco: “Foresta M9. Un paesaggio di idee, comunità e futuro” - questo il titolo della mostra - è un’installazione unica nel suo genere, a cura di Luca Molinari e Claudio Bertorelli, in programma fino al 16 aprile.



Per quattro settimane il terzo piano del museo mestrino sarà popolato da 565 essenze arboree tra querce, carpini, farnie, oppi, olmi campestri, frassini, ciliegi, sanguinelle, noccioli, cornioli, sambuchi, frangole, biancospini, ligustri, rose canine, prugnoli e lantane.180 alberi, alti fino a 4 metri, sovrastano con la loro chioma la variegata vegetazione sottostante, tipica da sottobosco, con altezze tra i 30 e i 40 cm, suggellando da un lato l’emblematico significato di risveglio, ripresa e rinascita, e celebrando dall’altro il forte legame con le radici della città lagunare e il territorio che le fa da cornice. L’installazione, temporanea - le piante saranno poi messe a dimora nel terreno più indicato per il loro sviluppo – fa del cuore di M9 un luogo emotivo ed essenziale, un’oasi simbolo di rinascita del museo e dei boschi nella pianura veneta, testimonianza della grande attenzione e lungimiranza che la Repubblica di Venezia, nella sua secolare storia, ha sempre rivolto alla salvaguardia dell’ambiente.



L’installazione Foresta M9 è riflessa sulle pareti del terzo piano, grazie all’applicazione di una pellicola a specchio, dove si sottolinea il rapporto che unisce il territorio veneto ai suoi boschi. La mostra è anche l’occasione per raccontare quanto i boschi abbiano favorito l’espansione e lo sviluppo del territorio veneto contribuendo al suo fascino paesaggistico.