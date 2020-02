Sabato 8 e domenica 9 febbraio presso Superstudio Group si svolgerà l’evento di riferimento di moda vintage sostenibile dove oltre 6000 pezzi unici verranno venduti a prezzo di chilo

Vinokilo, dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna a Milano con moltissimi nuovi pezzi vintage e preziosi capi unici. La presenza sul mercato italiano si sta sempre più consolidando per il 2020 grazie al nuovo concept di shopping vintage eco-friendly, che prevede circa una decina di altri eventi dislocati nel Belpaese. L’e-commerce tedesco torna a Milano con la sua prima edizione di quest’anno nell'inconfondibile location del Superstudio Group in via Tortona, 27.



L’evento, tra le 10.00 e le 20.00, accoglierà più di tremila visitatori. I capi vintage, più di 6.000 pezzi, saranno circa 4 tonnellate di pezzi unici, esposti su cremagliere e presentati al pubblico con uno stile innovativo. Lo stile vintage dilagherà in ogni sua espressione grazie ai diversi capi tra le migliori marche degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90. Capispalla, jeans e altre centinaia di tesori vintage saranno in esposizione per regalare un’esperienza di shopping unica.



L’evento sarà integrato da attività aggiuntive: durante tutto il weekend infatti sarà infatti disponibile un’area food con un wine bar, esibizioni musicali ed altri piccoli espositori di vinili, oggettistica, libri e molto altro. VinoKilo è un’alternativa sostenibile ed eco-friendly al Fast-Fashion e si propone come seria occasione di shopping. L'azienda con sede a Magonza, in Germania, recupera vecchi abiti in disuso e dona loro nuova vita.



I capi, dimenticati in vere e proprie discariche tessili in ogni lato del globo, vengono inseriti in un meticoloso processo di riqualificazione, e solo allora rimessi nel ciclo di consumo attraverso speciali eventi pop-up organizzati nelle maggiori città d’Europa ed online su vinokilo.com.



"Con ogni chilo venduto, riportiamo in vita quelli che sarebbero stati i rifiuti tessili, nonché la più grande fonte di inquinamento dopo l'industria petrolifera", afferma Robin Balser, CEO e fondatore di VinoKilo. "Finora, siamo riusciti a rimettere 219 tonnellate di vestiti negli armadi dei nostri clienti, ma il nostro obbiettivo è ben maggiore, considerando che esiste un potenziale di circa 800 milioni di tonnellate di abbigliamento inutilizzabile in tutto il mondo." L'obiettivo è quello di stimolare un ciclo di vita infinito per questi indumenti, rendendoli accessibili al grande pubblico.