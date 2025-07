Il 96% dei siti di balneazione europei risponde ai requisiti minimi stabiliti a Bruxelles. I parametri migliori a Cipro (99,2%). L’Italia è nona (90,3%).

A casa o all’estero, quest’estate gli europei possono godersi una nuotata in tutta tranquillità: il 96% dei siti di balneazione risponde infatti ai requisiti minimi stabiliti dalle norme Ue. Lo riporta il notiziario dell’Europarlamento.

Secondo la relazione dell’Agenzia europea dell’ambiente del 2024, la qualità dell’acqua nelle zone balneabili è migliorata nel corso degli ultimi quattro decenni. Le acque continentali hanno registrato ottimi risultati l’anno scorso: su quasi 22mila località monitorate, oltre l’85% è stato giudicato di qualità eccellente e il 96% ha rispettato almeno i requisiti minimi. Questo significa che la maggior parte delle acque di balneazione controllata è stata valutata priva di agenti inquinanti dannosi per la salute umana e per l’ambiente.

Circa l’1,5% delle acque di balneazione dell’Ue è risultato di scarsa qualità e, secondo il rapporto, le misure di gestione delle acque per queste aree non sono sempre adeguate o efficacemente attuate.

I Paesi con il maggior numero di siti balneari con acque di qualità eccellente (95% o più) sono Cipro (99,2%), Bulgaria (97,9%), Grecia (97%), Austria (95,8%), Croazia (95,2%). L’Italia si colloca al nono posto con il 90,3% dei lidi promossi: bene ma non benissimo.



Leggi il rapporto integrale dell’Agenzia europea per l’ambiente: https://www.eea.europa.eu/en/analysi...