Solo l’allegato degli imballaggi in carta e cartone sarà sottoscritto entro la fine di maggio

ANCI e CONAI hanno concordato di prorogare fino al 31 ottobre prossimo gli Allegati Tecnici per la gestione dei rifiuti di imballaggio, in considerazione della situazione sanitaria in corso e dei conseguenti divieti di mobilità che hanno fortemente rallentato i confronti tra le parti.



Preso atto dell’impossibilità di concludere tutti i negoziati entro la fine del mese, le parti hanno deciso di prendersi altro tempo per poter discutere degli Allegati Tecnici per la gestione dei rifiuti di imballaggio in acciaio (Allegato Tecnico ANCI RICREA), in alluminio (Allegato Tecnico ANCI CIAL), in legno (Allegato Tecnico ANCI RILEGNO), in plastica (Allegato Tecnico ANCI COREPLA) e in vetro (Allegato Tecnico ANCI COREVE).



Per quanto riguarda, invece, gli imballaggi in carta e cartone, il nuovo Allegato Tecnico sarà sottoscritto entro la fine del mese corrente. ANCI e CONAI hanno confermato l’impegno per la conclusione di tutte le trattative quanto prima possibile, auspicabilmente anche prima della nuova scadenza condivisa.