La decisione dei presidenti di Conai e Anci presa per garantire la continuità nel ritiro dei rifiuti. Intanto sono stati fatti i primi passi sul meccanismo di calcolo delle compensazioni economiche che i consorzi devono riconoscere ai Comuni.

L’Accordo Quadro Anci-Conai 2020-2024 è stato ufficialmente prorogato fino al 31 dicembre 2025: i presidenti di Conai e di Anci l’hanno stabilito per garantire la continuità nel ritiro dei rifiuti di imballaggio raccolti in convenzione da parte dei Consorzi di filiera. Conai, i Consorzi di filiera, Anci, UPI e i sistemi EPR autonomi – che per la prima volta firmeranno il nuovo Accordo di programma quadro – hanno intanto raggiunto, pochi giorni fa, un’intesa sulla parte generale, che entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione di almeno due degli allegati tecnici previsti dall’Accordo.

Nel testo definitivo della parte generale del nuovo accordo, è prevista, laddove le condizioni economiche lo richiedano, anche la corresponsione di un corrispettivo, una tantum e omnicomprensivo, per il periodo transitorio compreso tra il 1° luglio 2025 e la data di sottoscrizione degli allegati tecnici.

Questi corrispettivi saranno determinati negli allegati tecnici: gli incontri per definire gli allegati saranno calendarizzati a breve. Nel periodo di proroga continueranno ad applicarsi le attuali condizioni contenute negli allegati vigenti, compresi i parametri vigenti per l’assegnazione delle fasce qualitative e i corrispettivi riconosciuti ai Comuni o ai loro delegati per il conferimento degli imballaggi a fine vita al sistema Conai e ai consorzi di filiera.



I primi passi

Nei giorni scorsi, chiarisce però Conai, è stata raggiunta “un’intesa sulla parte generale, che entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione di almeno due degli allegati tecnici previsti dall’accordo”. I primi passi del nuovo quadro, insomma, sono stati fatti.

Dopo aver definito la parte generale dell’accordo ora si comincerà a lavorare al dettaglio tecnico dell’intesa, e soprattutto al passaggio più delicato del nuovo regime, vale a dire il meccanismo di calcolo delle compensazioni economiche che i consorzi devono riconoscere ai Comuni. Fin dal 1999 i corrispettivi hanno coperto i cosiddetti maggiori oneri della raccolta differenziata, ma le nuove direttive Ue su rifiuti e imballaggi prevedono la copertura integrale o di almeno l’80% dei costi efficienti della raccolta. Da calcolare secondo principi di trasparenza, efficienza ed economicità. È su questo punto che si concentreranno i lavori nelle prossime settimane.