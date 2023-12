Dopo Roma il tour con il camion elettrico continua a Napoli e Catania. Un milione e mezzo di pasti per il Banco Alimentare

Ha fatto tappa a Roma il camion di Coca Cola. Nel suo tour 2023, che porterà lo spirito e la magia del Natale in cinque principali città italiane, il camion rosso di Babbo Natale è stato al Maximo Shopping Center, unica tappa su Roma. Coca Cola ha dato vita a un evento con tante attività e sorprese. Anche quest’anno Coca-Cola rinnova il suo sostegno a Banco Alimentare per aiutare chi è in difficoltà attraverso un’iniziativa che permetterà la distribuzione di generi alimentari per oltre un milione e mezzo di pasti. Attraverso questa collaborazione, che negli ultimi 7 anni si è tradotta nella distribuzione di alimenti pari a 14 milioni di pasti a favore della comunità. È questo il contesto in cui si inserisce l’ormai tradizionale tour del Coca-Cola Truck 100% elettrico, realizzato anche quest’anno in collaborazione con Volvo Trucks. Nella Christmas area era possibile partecipare a diverse attività esperienziali e fare la differenza con dei concreti gesti di solidarietà. Grazie all’utilizzo della Coke App, inoltre, i consumatori potevano partecipare al quiz “Scopri il Babbo Natale che è in te”, mentre un Food Truck davs la possibilità di gustare dell’ottima pizza.



Ogni lattina vale

Il Coca-Cola Christmas Tour ribadisce il percorso costante dell’azienda verso un’economia sempre più circolare e nella sensibilizzazione dei consumatori sul tema del riciclo. All’interno della Christmas, infatti, il personale dedicato gestirà la raccolta di tutte le lattine per bevande consumate durante l’evento, che saranno poi conferite al consorzio CIAL, che, grazie all’adesione al progetto internazionale Ogni Lattina Vale (Every Can Counts) si occuperà del loro avvio al riciclo al termine della giornata. Quest’anno Radio 105 accompagna il Tour durante le sue tappe nelle principali città italiane, come radio ufficiale dell’evento. Attraverso la voce dei principali conduttori, Radio 105 promuoverà attività speciali di intrattenimento e racconto dell’evento, il tutto accompagnato da un’ottima selezione musicale.

Dopo Roma, il Coca-Cola Truck 100% elettrico prosegue il suo Tour nelle città di Napoli e Catania.