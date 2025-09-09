Il progetto Safereuse, condotto da centro di ricerca Aimplas, punta a verificare il rilascio di sostanze non aggiunte intenzionalmente e microplastiche in microonde e lavastoviglie.

Non esistono ad oggi procedure standard per valutare i rischi per la sicurezza alimentare nell’impiego di contenitori riutilizzabili, peraltro promossi anche dal nuovo regolamento imballaggi, nel momento in cui vengono esposti ad alte temperature in microonde e lavastoviglie. Per rimediare a tutto questo – leggiamo su Polimerica – un centro di ricerca spagnolo chiamato Aimplas con il progetto Safereuse, finanziato dall’Istituto valenciano per la competitività e l’Innovazione (Ivace+i) e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr), punta a definire una metodologia che garantisca la sicurezza alimentare e la salute dei consumatori e, al tempo stesso, consenta ai produttori di rispettare i requisiti normativi.



Cosa fanno

I ricercatori analizzeranno dunque il rilascio di sostanze non aggiunte intenzionalmente (Non Intentionally Added Substances) e microplastiche (MP) dai materiali plastici utilizzati per gli imballaggi riutilizzabili, verificandone la sicurezza. Il progetto punta anche a validare i metodi di analisi di NIAS e MP, contribuendo a rafforzare la fiducia nella sicurezza dei prodotti plastici impiegati nei forni a microonde e in lavastoviglie.

"Safereuse - commenta la ricercatrice Carmen Moreno - fornirà una metodologia affidabile a sostegno delle autorità di vigilanza, dei produttori e dei rivenditori, affinché possano garantire la conformità degli imballaggi riutilizzabili agli standard di sicurezza".



