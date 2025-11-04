Deliberata la rimodulazione del Contributo ambientale (Cac) che dal 1° luglio 2026 passerà da 130 a 246 euro la tonnellata.

Aumenta il contributo ambientale per gli imballaggi in bioplastica compostabile. Conai, dopo aver ascoltato il consorzio Biorepack, ha deliberato una rimodulazione del Contributo ambientale (Cac) che passerà dal 1° luglio 2026 da 130 a 246 euro la tonnellata.

La decisione nasce dal fatto che il valore del Cac per gli imballaggi in bioplastica compostabile era stato più che dimezzato negli ultimi tre anni e “deve essere rivisto, nel rispetto della policy consortile di conseguire l’equilibrio tra entrate e uscite, mantenendo un livello adeguato di riserve”, si legge in una nota Conai.



Imballaggi in plastica

Per quanto riguarda gli imballaggi in plastica, competenza di Corepla, come annunciato lo scorso giugno il Contributo ambientale per i pack di fascia B1.2 tornerà a 228 euro la tonnellata dal 1° gennaio 2026.

Sempre dal 1° gennaio 2026 entreranno in vigore gli aggiornamenti delle liste degli imballaggi in plastica nelle diverse fasce contributive, a seguito delle richieste di spostamento pervenute dalle aziende, direttamente o tramite le associazioni. All’esito degli approfondimenti svolti da Conai e Corepla, alcune tipologie di imballaggi in plastica saranno ricollocate in altre fasce e in particolare:

cappucci e liner per octabin per usi industriali: da fascia A2 a fascia A1.1;

coperchi per casse industriali: da fascia B2.2 a fascia A1.1;

tappi per taniche con capacità oltre 5 litri: da fascia B2.2 a fascia A1.1;

fogli/copertine copricassette in PE: da fascia B2.2 a fascia A2;

tappi per taniche con capacità fino a 5 litri: da fascia B2.2 a fascia B1.1;

etichette applicate a contenitori in HDPE: da fascia B2.2 a fascia B1.1;

bottiglie, barattoli, flaconi e vasetti in PET opachi ed etichette applicate a contenitori in PET: da fascia B2.2 a fascia B1.2;

coperchi in PP per contenitori in PP: da fascia B2.2 a fascia B2.1;

vaschette XPS multistrato: da fascia C a fascia B2.3;

sacchi a rete/retine per ortofrutta con elementi accessori in PE e/o PP: da fascia C a fascia B2.3.

Nelle liste sarà precisato che gli imballaggi/accessori in PVC e gli imballaggi con carbon black ostacolano la selezione e il riciclo: vanno sempre in fascia C. Sarà data anche la nuova definizione di “capacità” di alcuni contenitori. Queste modifiche sono volte a rafforzare l’approccio al design for recycling, importante in vista dei nuovi obiettivi previsti dal PPWR.

