Barilla, Coop Italia, Gruppo Happy, Sipa e Vimar sono i vincitori per la sezione Quality Design

La Blue Box di Barilla, la confezione della Pizza Margherita senza glutine di Coop Italia, Aps Tray - Air Passage System del Gruppo Happy, "La Spumante" di Sipa e il multipack 5 pezzi di Vimar. Sono i premiati con l'Oscar dell'Imballaggio - Best Packaging 2023 per la sezione Quality Design, iniziativa promossa da Istituto Italiano dell'Imballaggio, Fondazione Carta Etica del Packaging e patrocinata da AltroConsumo, Conai, Ipack-Ima e Politecnico di Milano.



Le motivazioni dei premi

"La nuova visual identity per i Classici Barilla rende la confezione più essenziale, incisiva e assertiva, aumentandone l'impatto mediatico - spiega la Giuria nella motivazione per Barilla -. Un'evoluzione ottenuta anche grazie al ruolo di 'cardine visuale' attribuito al logotipo e alla variazione della cromia, ora più profonda e vibrante. Un punto di blu che riprende le radici storiche della marca rendendo, al contempo, la confezione più fortemente contemporanea".

Secondo la Giuria la confezione della Pizza Margherita senza glutine di Coop Italia "è un esempio efficace delle potenzialità di un imballaggio in grado di coniugare i valori della marca, fornire informazioni chiare, incrementare il servizio offerto al consumatore".

Riguardo Aps Tray - Air Passage System del Gruppo Happy "la progettazione della testurizzazione tridimensionale del fondo della vaschetta permette il ricircolo dell'aria, offrendo un importante servizio a supporto del mantenimento ottimale delle caratteristiche organolettiche dell'alimento, unitamente a una maggiore efficacia e semplificazione dei processi di confezionamento e la riduzione dei materiali utilizzati".

"Prima bottiglia in PET in commercio per vini spumanti - sottolinea la Giuria del premio per La Spumante -. Nata per ovviare alla carenza e agli alti costi delle bottiglie in vetro, presenta numerosi vantaggi, quali il riempimento su linee esistenti, la leggerezza, l'infrangibilità, mantenendo invariata la user experience grazie a collo e fondo analoghi alla versione iconica in vetro".

Quanto al multipack 5 pezzi di Vimar "il progetto prevede un equilibrio dimensionale e una stampa che offre ottimi risultati grafici e di resistenza. L'interno della confezione è liscio e patinato, per evitare danneggiamenti alle superfici dei prodotti, riducendo quindi rotture e scarti". I

l premio speciale Ambiente, in collaborazione con Conai, è andato alla Confezione per stracchino Nonno Nanni della Latteria Montello, "con incarto esterno riciclabile e vaschetta prodotta con il 50% di riciclato, riduce le emissioni di CO2 del 35%, l'utilizzo di plastica vergine del 29%, la quantità di imballaggio smaltito del 33% e l'impatto sull'impronta idrica del 61%".



I premi speciali

Il premio speciale Tecnologia in collaborazione con Ipack-Ima al robot umanoide di Altopack, "in grado di interagire autonomamente con macchine per il packaging quali incartonatrici, astucciatrici e flow-pack". I premi speciali Innovazione sono andati ai progetti I Cone di Genc Innovation e Pomopla 2 di Benedetta Rotondo. La premiazione dei Best Packaging 2023 è stata l'occasione per la presentazione dell'ultimo progetto messo in campo dalla Fondazione Carta Etica del Packaging, impegnata a promuovere una comunicazione che valorizzi le funzioni dell'imballaggio, affermandosi come "voce altra" in contrapposizione alle narrazioni contrarie di questi ultimi anni. L'obiettivo è informare stakeholders e opinione pubblica che oggi l'industria dell'imballaggio, nel suo complesso, si sta muovendo su più fronti, mettendo in campo azioni concrete e progetti che hanno l'intento di creare valore condiviso, partendo dal rispetto per l'uomo, per l'ambiente e per le comunità