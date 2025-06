Il 19 giugno si tiene la seconda edizione dell’incontro che riunirà istituzioni, imprese e mondo accademico per parlare del ruolo strategico della filiera delle bioplastiche.

Torna a Roma, presso l’Ara Pacis , il 2° Forum Italiano delle Bioplastiche Compostabili, In programma il 19 giugno in via di Ripetta 190. L’appuntamento, moderato dalla giornalista Tonia Cartolano, rappresenta un momento di confronto tra istituzioni, imprese e mondo accademico sul ruolo strategico della filiera delle bioplastiche nella transizione ecologica.

Il programma

La giornata si apre con i saluti istituzionali di Massimo Zedda, sindaco di Cagliari e delegato politico Anci, cui segue la presentazione dell’xi rapporto di Mercato sulla filiera dei biopolimeri compostabili da parte di Paolo Arcelli, direttore di Plastic Consult. Un focus sul consolidamento del consorzio, insieme a un approfondimento sulla condivisione e diffusione delle buone pratiche di responsabilità sarà curato da Marco Versari, presidente del consorzio Biorepack, mentre Claudio Ciavatta, professore ordinario di chimica agraria all’università di Bologna, illustrerà i benefici dell’uso del compost e il ruolo delle bioplastiche nel contributo alla fertilità del suolo.

Momento centrale sarà la tavola rotonda dal titolo "Come coniugare ambiente ed economia?", con uno sguardo attento all’evoluzione normativa del packaging (Ppwr). Interverranno rappresentanti di primo piano del settore, tra cui Luca Bianconi (Assobioplastiche), Simona Fontana (Conai), Davide Macchia (Federdistribuzione), Riccardo Pianesani (Ilip), Francesco Bertolini (Sda Bocconi) e Francesca De Feo (Unionfood). In chiusura, Laura D’Aprile, capo dipartimento dello sviluppo sostenibile, e un intervento ispirazionale di Federico Buffa, giornalista sportivo, con lo speech “Sfide e labirinti mentali: storie di sport come storie di vita”.



La partecipazione all'evento è libera previa registrazione inviando mail a: [email protected].