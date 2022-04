I dati parlano di 6,5 milioni a Milano, 1,4 milioni a Monza Brianza, 1 milione a Lodi. Circa il 90% - pari a 8 milioni di tonnellate - viene recuperato. Mezzo milione di rifiuti domestici vengono usati come combustibile

9 milioni le tonnellate all’anno rispetto alle oltre 10 del pre-pandemia: è questa la quantità di rifiuti raccolti e sottoposti a trattamento di recupero o smaltimento negli impianti di Milano (6,5 milioni di tonnellate), Monza Brianza (1,4 milioni) e Lodi (oltre 1 milione). Ne sono avviati al recupero 8 milioni di tonnellate che rappresentano ben l’89,5% del totale raccolto nei tre territori, con punte del 98,3% per Lodi. Si tratta soprattutto di materiali da costruzione, terra, cemento ma anche frammenti di metallo, imballaggi di carta, veicoli inutilizzati, oli da motore usati, da cui si recupera la materia. Oltre mezzo milione di rifiuti domestici viene invece utilizzato come combustibile. Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Infocamere su dati Mud, il Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2021 (relativi alla raccolta 2020). Il Mud (o comunicazione annuale al catasto dei rifiuti) è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, i rifiuti raccolti dal Comune e quelli smaltiti, avviati al recupero, trasportati o intermediati nell’anno precedente la dichiarazione. La scadenza per la presentazione delle dichiarazioni ambientali è prevista quest’anno per sabato 21 maggio.



Un incontro a Milano

La Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi organizza un webinar gratuito sulle novità per la compilazione delle dichiarazioni ambientali. Giovedì 14 aprile, ore 14.30. Per ulteriori informazioni e iscrizioni: https://www.milomb.camcom.it/mud.

Tra le modifiche introdotte dalla normativa circa le informazioni da trasmettere: l’inserimento di una nuova scheda “Riciclaggio”, l’aggiunta tra i soggetti tenuti alla presentazione di coloro che si occupano della raccolta di rifiuti urbani conto terzi presso le utenze non domestiche, la revisione della scheda “CG - costi di gestione” per garantire una maggiore facilità nella compilazione, le integrazioni alle istruzioni, con particolare riguardo alle indicazioni per la compilazione delle nuove schede implementate e per chiarire meglio la definizione riguardante i rifiuti urbani.

La dichiarazione MUD dovrà essere inviata attraverso il portale www.mudtelematico.it