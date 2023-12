La campagna “Spray Sereno” che coinvolge trapper e influncer avrà una presenza attiva su TikTOk e Facebook

I consorzi CiAL e Ricrea, consorzi nazionali per il riciclo del packaging in alluminio e acciaio, insieme all’Associazione Italiana Aerosol e ad Anfima, Associazione dei Fabbricanti di packaging metallici, lanciano la campagna social “Spray Sereno”, un’iniziativa volta a educare la generazione Z e i millennial sull’utilizzo responsabile delle bombolette spray e sul loro corretto conferimento per l’avvio a riciclo.



Chi ha coinvolto

La campagna si avvale di un approccio innovativo, che combina la musica, la creatività e la divulgazione ambientale per raggiungere il pubblico giovane in modo autentico e coinvolgente. In particolare, la campagna ha coinvolto: trapper emergenti nella creazione di brani esclusivi dedicati alla campagna. Questi brani parlano il linguaggio del target affrontando in modo creativo e originale l’importanza di un approccio responsabile all’uso delle bombolette spray; una “spray crew” composta da creator appassionati di sostenibilità, che hanno realizzato contenuti di divulgazione ambientale per trasmettere messaggi chiave sulla corretta gestione delle bombolette aerosol e sull’importanza del riciclo; Influencer tra i principali riferimenti della generazione Z e dei millennial. Questi influencer, selezionati attentamente per la loro capacità di parlare il linguaggio del target di riferimento, si impegneranno a promuovere l’uso responsabile delle bombolette spray attraverso i propri canali social



Dove e quando

La campagna ha preso il via il 27 novembre e proseguirà nei primi mesi del 2024. Avrà una presenza attiva su TikTok e Instagram e dimostra che le attività di sensibilizzazione possono essere anche contemporanee, creative e fuori dagli schemi, contribuendo a plasmare comportamenti responsabili verso l’ambiente.