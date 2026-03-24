Il progetto educativo, promosso dalla multiutility in collaborazione con l’iconica azienda modenese, entra in alcune scuole primarie di Bologna e Modena per sensibilizzare bambini e famiglie sulla raccolta differenziata.

“Celo, manca”. Stavolta i beniamini da collezione non sono sportivi o eroi dei fumetti, ma Scartolina e Plastibolla. Sono loro, i rifiuti, i protagonisti di “Un sogno chiamato riciclo”, l’album di figurine realizzato dal gruppo Hera, una delle principali multiutility italiane, in collaborazione con Panini, celebre azienda di Modena specializzata in prodotti editoriali collezionabili. Prende il via in questi giorni, infatti, in alcune scuole primarie di Bologna e Modena, il progetto educativo promosso da Hera e pensato per accompagnare bambini e ragazzi alla scoperta del ciclo dei rifiuti attraverso uno strumento coinvolgente e vicino al loro immaginario.

L’album, attraverso sticker e giochi, racconta una storia a lieto fine, in cui i rifiuti hanno un “sogno nel bidone” da realizzare: diventare qualcosa di prezioso. I bambini saranno accompagnati attraverso una narrazione fantastica in un percorso che parte dalla produzione dei rifiuti e arriva fino alla loro valorizzazione negli impianti, mettendo in luce i servizi offerti da Hera alle comunità e il lavoro quotidiano degli operatori ecologici.



Come funziona

Il progetto pilota prevede di coinvolgere quasi duemila alunni tra marzo e maggio 2026, secondo calendari concordati con gli insegnanti. A Bologna hanno già aderito le scuole primarie Padre Marella e Viscardi; a Modena si parte con Montecuccoli, Leopardi e Don Milani. L’iniziativa vedrà quattro incontri per ciascuna classe, durante i quali i bambini riceveranno gli album e le figurine e potranno dialogare con gli educatori ambientali della Grande Macchina del Mondo (lo storico progetto educativo per le scuole del gruppo Hera) approfondendo temi come la sostenibilità, l’economia circolare, la tutela delle risorse e la raccolta differenziata. Durante il periodo di svolgimento del progetto sarà inoltre possibile ottenere gratuitamente ulteriori bustine di figurine conferendo i rifiuti presso tutte le stazioni ecologiche di Bologna e al centro di raccolta Leonardo di Modena. Questa modalità intende coinvolgere attivamente anche le famiglie, incentivando comportamenti virtuosi e favorendo una maggiore conoscenza dei servizi ambientali. Gli educatori incaricati da Hera consegneranno infine un premio speciale per il primo album completato.



Plastibolla e Scartolina

L’album, realizzato da Hera insieme a Panini, rappresenta uno strumento educativo originale che consente di approfondire in modo semplice e divertente temi come il riciclo dei rifiuti, l’economia circolare, il funzionamento dei servizi ambientali sul territorio e il contributo che ognuno può dare con i propri comportamenti. Qui entrano in gioco i simpatici personaggi nati dalla creatività dell’agenzia Armando Testa: ognuno impersona una categoria di rifiuti con un desiderio, rinascere a nuova vita. Oltre a Plastibolla, fatta di imballaggi in plastica, e Scartolina, personaggio di carta e cartone, ci sono Metallaro, Vetrinozzo TinTin, Nucciabuccia, CamyRami, Mister Miscuglio, Oliastro Esausto, Max Ingombro e Tekno. Dieci colorati e buffissimi amici che, tra giochi e curiosità, accompagnano i bambini negli impianti dove i sogni diventano realtà. Ogni rifiuto conferito nel posto giusto, infatti, contribuirà a un mondo migliore.