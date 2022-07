Premi speciali a Roberto Della Seta, autore di “Ecologista a chi?” e Enrico Previato e Elena Marengoni per “Il piccolo acero di carta”

Si è conclusa la seconda edizione del Premio Letterario Demetra, riconoscimento dedicato ai libri sui temi ambientali, pubblicati da editori indipendenti. Tra le 61 opere in concorso proposte da 40 case editrici hanno avuto la meglio argomenti di stretta attualità come l’economia circolare e l’educazione ambientale, approfondimenti importanti che possono incidere positivamente su azioni quotidiane virtuose in ottica di sostenibilità. E non è un caso, il 40% degli italiani ritiene, infatti, i libri un valido strumento verso comportamenti attenti all’ambiente. Ed è proprio questo il principio ispiratore del Premio Demetra, ideato da Comieco – Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica – ed Elba Book Festival.



Durante la cerimonia di chiusura, avvenuta nel corso dell’ottava edizione di Elba Book, la giuria, composta da Ermete Realacci, (Presidente del premio e della Fondazione Symbola); Duccio Bianchi (Responsabile scientifico), Ilaria Catastini (Editore, Albeggi Edizioni), Giorgio Rizzoni (Elba Book) e Cosimo Lorenzo Pancini (Lucca Comics&Games), ha assegnato i seguenti premi:

Categoria saggistica ambientale

Primo classificato Gianni Silvestrini, autore di Che cos’è l’energia rinnovabile oggi (Edizioni Ambiente, 2022).

Categoria narrativa e libri per ragazzi

Primo posto per Arjuna Cecchetti con Non pensarci due volte (Dalia, 2021).

Categoria graphic novel

Primo classificato Matteo De Longis autore di The Prism (Bao, 2021).

La giuria ha inoltre assegnato un premio speciale a Roberto Della Seta, autore di Ecologista a chi? (Casa Editrice: Salerno), in concorso nella sezione saggistica, che si aggiudica un’opera artistica di Paolo La Motta e, nell’ambito della categoria narrativa e libri per ragazzi, una menzione a Enrico Previato e Elena Marengoni per Il piccolo acero di carta, edito da Calboni.