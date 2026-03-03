Già vicedirettore e responsabile dell’area recupero & riciclo, Di Molfetta esprime la volontà del Consorzio di valorizzare la continuità gestionale.

Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi a Base Cellulosica, annuncia il passaggio di testimone alla direzione. Roberto Di Molfetta è stato nominato Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione, succedendo a Carlo Montalbetti che conclude il suo mandato dopo trentasette anni al timone del Consorzio, pur mantenendo le funzioni di consulente strategico.



Di Molfetta e Montalbetti

La nomina di Roberto Di Molfetta, già vicedirettore e responsabile dell’Area recupero & riciclo, esprime la volontà del Consorzio di valorizzare la continuità gestionale e la conoscenza approfondita del sistema maturata internamente. Di Molfetta, presente in Comieco dal 1998, ha svolto un ruolo chiave nei rapporti con enti locali, operatori di filiera e partner industriali, contribuendo all’efficacia operativa e al raggiungimento degli obiettivi nazionali di raccolta e riciclo.

Carlo Montalbetti ha guidato Comieco fin dal 1989, accompagnando il Consorzio in tutte le fasi di sviluppo del sistema consortile, dalle prime esperienze di raccolta di carta e cartone alla sua affermazione come modello di riferimento, non solo nazionale ma anche europeo, per la gestione sostenibile degli imballaggi cellulosici in stretta collaborazione con i Comuni. Sotto la sua direzione, Comieco ha saputo affrontare e superare le diverse sfide del settore, consolidando risultati di eccellenza nel riciclo e raggiungendo con 5 anni di anticipo gli obiettivi previsti dall’UE.



Il passaggio di testimone

Il passaggio di testimone alla direzione generale avviene in una fase di trasformazione per l’intero comparto del packaging cellulosico, tra l’evoluzione del quadro normativo europeo sugli imballaggi, la crescente attenzione alla qualità della raccolta differenziata e la necessità di garantire efficienza e stabilità alla filiera del riciclo. In questo contesto, l’esperienza di Roberto Di Molfetta assicura continuità nell’affrontare le sfide del settore, rafforzando la collaborazione con istituzioni, amministrazioni, cittadini e operatori industriali. Questo contributo permetterà a Comieco di consolidare il modello consortile, sostenere l’economia circolare e consolidare il ruolo dell’Italia tra i Paesi leader in Europa nella gestione e valorizzazione di carta e cartone.