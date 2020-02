Il cartellone sarà composto sia da eventi organizzati direttamente da Comieco, come la 19ª edizione di RicicloAperto, Palacomieco e Carta al Tesoro

Comieco fa sapere in una nota che è in corso di definizione il programma delle iniziative di sensibilizzazione che per l’intero mese di marzo 2020 confluiranno nella terza edizione del Mese del Riciclo di Carta e Cartone.



Anche quest’anno il cartellone del Mese del Riciclo di Carta e Cartone sarà composto sia da eventi organizzati direttamente da Comieco come la 19ª edizione di RicicloAperto, Palacomieco e Carta al Tesoro, sia da iniziative organizzate da singoli consorziati, convenzionati, piattaforme, associazioni, aziende e università distribuite su tutto il territorio italiano.



La Manifestazione, che vuol essere un racconto corale e diffuso sulla filiera della carta e sui temi ambientali legati al riciclo dei rifiuti stimolando un dialogo costruttivo che coinvolga istituzioni, operatori e cittadini, è quindi aperta al contributo di tutti coloro che vorranno collaborare con la propria iniziativa segnalandola sul sito Comieco e compilando il relativo modulo. Che si tratti di un laboratorio creativo, del lancio di un nuovo servizio, di una tavola rotonda o di una campagna per la raccolta differenziata di carta o cartone, l’inclusione nel programma ufficiale della Manifestazione veicolata da COMIECO su tutti i canali di comunicazione rappresenta un’occasione importante per valorizzare esperienze ed eccellenze locali.



“Il Mese del Riciclo nasce dalla volontà di coinvolgere e sensibilizzare tutti gli attori della filiera del riciclo della carta e del cartone, dai cittadini fino alle imprese che reimmettono in circolo la carta riciclata. La passata edizione ha avuto numeri molto importanti: 115 iniziative in cartellone cui hanno partecipato oltre 60.000 persone” spiega Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco. “Quest’anno vogliamo ripetere il successo dell’anno scorso ed è per questo che rinnoviamo ad aziende, scuole e cittadini l’invito a partecipare al Mese del Riciclo della Carta e del Cartone e segnalarci le loro iniziative, di modo da poterle opportunamente inserire nell’agenda degli eventi”.