Envi ha approvato con 42 voti favorevoli e 22 contrari. Adesso sarà messo ai voti nella plenaria di febbraio a Strasburgo

La commissione Ambiente del Parlamento europeo si è opposta a una proposta della Commissione, che permette la presenza di piombo nel Pvc riciclato: lo afferma la commissione stessa, che vuole in tal modo tutelare la salute delle persone.

Il testo è stato approvato con 42 voti favorevoli, 22 contrari e 4 astensioni, e adesso sarà messo ai voti nella plenaria di febbraio a Strasburgo. "Il regolamento della Commissione - si legge - propone di limitare l'uso e la presenza di piombo e dei suoi composti negli articoli prodotti a partire dal cloruro di polivinile (Pvc), una plastica sintetica ampiamente prodotta, fissando un limite massimo di concentrazione di piombo dello 0,1 % in peso del materiale Pvc. Essa però introduce due deroghe "I deputati - prosegue la nota - non sono soddisfatti delle due deroghe proposte per i materiali in Pvc recuperati, che saranno in vigore per 15 anni. Una consentirebbe una concentrazione di piombo fino al 2% in peso di Pvc rigido, e l'altra 1% in peso di Pvc flessibile/morbido".

La commissione Ambiente sottolinea che "il piombo è una sostanza tossica, che può danneggiare gravemente la salute, anche con danni neurologici irreversibili, a partire da basse dosi. I parlamentari ritengono che quelli proposti dalla Commissione non corrispondano a “livelli di sicurezza”, e sottolineano che esistono alternative al Pvc. Inoltre, evidenziano che il riciclaggio non dovrebbe giustificare l'uso continuo di sostanze pericolose, in quanto la prevenzione ha la priorità sul riciclaggio".

"Il Parlamento - conclude la nota - ha da tempo sostenuto la posizione secondo cui il riciclaggio del Pvc non deve perpetuare il problema dei metalli pesanti. Il piombo nel Pvc è stato gradualmente eliminato nell'Ue dal 2015 grazie all'impegno volontario dell'industria europea, ma continua ad entrare nell'Unione attraverso prodotti importati".