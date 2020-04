Verrà fatta un'inchiesta capillare e a tutto tondo sulle diverse problematiche emerse nel settore dei rifiuti

La Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati (Commissione Ecomafie) condurrà un approfondimento sulla gestione dei rifiuti durante l'emergenza COVID-19. Lo ha deliberato l'Ufficio di presidenza della Commissione integrato dai rappresentanti dei Gruppi.



La Commissione svolgerà un'inchiesta capillare e a tutto tondo sulle diverse problematiche emerse nel settore dei rifiuti connesse all'emergenza COVID-19. In prima battuta, la Commissione convocherà in audizione i Ministri dell'Ambiente e della Salute, e i rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra). A queste audizioni, che prenderanno il via nella prima metà di maggio, ne seguiranno altre.



“A seguito dell’emergenza COVID-19 è importante verificare le problematiche che si sono venute a creare nel settore dei rifiuti e capire quali sono i correttivi da mettere in atto”, dichiara il Presidente della Commissione Stefano Vignaroli.