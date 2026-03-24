Sono i dati preliminari per l’anno in corso diffusi dal consorzio in occasione della giornata mondiale del riciclo. Mancano gli sbocchi per la materia riciclata e riciclare costa di più.

Tre imballaggi su quattro saranno riciclati quest’anno, per quasi 11 milioni di tonnellate. Un dato positivo stimato da Conai in occasione della Giornata mondiale del riciclo, ma si ferma al 75%, in lieve flessione rispetto all'ultimo dato consolidato (2024) pari al 76,7%.

Sono questi i dati preliminari per il 2026 diffusi dal consorzio imballaggi, dati che confermano le difficoltà in cui si trova la filiera, in particolare nel riciclo delle plastiche. Si tratta ancora di stime in attesa del confronto con il report completo relativo invece al 2025, che in genere viene pubblicato prima dell'estate.

Secondo il consorzio, il volume di imballaggi riciclati l'anno scorso in Italia si attesterebbe a 11 milioni di tonnellate, con un tasso di riciclo intorno al 75%, inferiore al 76,7% del 2024. Tasso che si mantiene in ogni caso sopra il target Ue del 70% da raggiungere entro il 2030.

Il dietrofront secondo il Conai potrebbe essere imputato alle difficoltà che sta attraversando l'industria del riciclo, soprattutto in alcune filiere (tra cui la plastica), nonostante le raccolte differenziate delle diverse frazioni tengano il passo dell’immesso al consumo di imballaggi, stimata abbondantemente sopra i 14 milioni di tonnellate. Le difficoltà del settore riguardano, in primis, i rifiuti da imballaggio in plastica, con crescenti quantitativi raccolti, selezionati, ma non sempre ritirati dal mercato, per la debolezza della domanda di riciclato a valle della filiera.



Le parole di Capuano

"Attraversiamo una fase di criticità legata ai materiali plastici - conferma il presidente di Conai, Ignazio Capuano (nella foto) - che avranno impatti anche sui costi di gestione: stanno aumentando, perché mancano gli sbocchi per la materia riciclata e riciclare costa di più".

A peggiorare una situazione già difficile sul fronte della domanda, le importazioni extraUe di materiali e prodotti contenenti plastica riciclata cedute a prezzi che le nostre aziende non riescono a praticare. "Anche perché - sottolinea Capuano - in Italia, i costi dell’energia sono i più alti in Europa, e quello del riciclo è da sempre un settore energivoro".

Da qui l'invito del presidente di Conai a introdurre politiche industriali che promuovano l’uso di materiali riciclati di prossimità. "Non possiamo più permetterci importazioni a basso costo nell’immediato e ambientalmente costose: minacciano il settore del riciclo, strategico per le manifatture europee. E occorre ridare fiducia alle imprese attraverso regole chiare".



Crescono i rifiuti gestiti da Conai

Dai primi dati per l’anno in corso resi disponibili si osserva anche un altro fenomeno: la crescita dei rifiuti da imballaggio ceduti dai Comuni al sistema Conai e ai suoi consorzi di filiera: oltre 5,5 milioni di tonnellate contro i 4,7 milioni dell'anno precedente. "Il sistema Conai vede aumentare la sua sfera di gestione quando il mercato si ritira per il venir meno della profittabilità dei materiali a riciclo - commenta Capuano - e lascia spazio al mercato quando il riciclo torna a essere economicamente conveniente".