La Reggia di Caserta diventa il primo bene architettonico che è anche patrimonio Unesco a dotarsi di un sistema ideato dal Conai

Nuovo sistema di raccolta differenziata alla Reggia di Caserta. Dalla sinergia tra Conai (Consorzio nazionale imballaggi), Comune di Caserta e Museo nasce un progetto di responsabilità condivisa per l'ambiente. Con questa iniziativa - viene spiegato - la Reggia di Caserta diventa il primo bene architettonico che è anche patrimonio Unesco a dotarsi di un sistema ideato dal Conai per la raccolta differenziata puntuale dei materiali di imballaggio.



Un progetto pilota

Il programma si prepara a diventare progetto pilota delle nuove Linee guida sviluppate da Conai per la tutela dei luoghi di interesse storico, archeologico e architettonico. L’attenzione alla tutela dell’ambiente, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu, si conferma così una priorità per il Museo Reggia di Caserta. Sono stati creati 161 contenitori per i rifiuti, ideati su misura in base a un design coerente con l’impatto visivo della Reggia di Caserta, uno dei palazzi reali più belli e visitati a livello mondiale. Cinque tipologie di raccolta previste: plastica e metalli; carta, cartone e cartoncino; organico e bioplastiche compostabili; vetro; non differenziabile, per tutto ciò che non è imballaggio o che non può essere avviato a recupero. I contenitori sono stati installati in tutte le aree della Reggia di Caserta.



Un patrimonio nelle tue mani

Il piano di differenziata è promosso attraverso la campagna 'Un patrimonio nelle tue mani'; un nuovo progetto di comunicazione che unisce i valori Conai ai valori Unesco per ricordare come il nostro comportamento possa fare la differenza, anche nella gestione dei rifiuti.