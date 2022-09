In occasione dei suoi 25 anni CONAI racconta come i materiali di imballaggio non perdano il loro valore grazie all’attività di riciclo

Il CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, ha presentato il cortometraggio dal titolo “Quel che resta” https://www.youtube.com/watch?v=bGYz... per raccontare come la sostenibilità parta anche (o forse soprattutto) dalle nostre azioni quotidiane. Prodotto da Giffoni Innovation Hub con la regia di Domenico Onorato e la sceneggiatura di Manlio Castagna, il cortometraggio è stato proiettato per la prima volta in occasione di Giffoni Next Generation, l’evento sull’innovazione organizzato nell’ambito del Giffoni Film Festival.

Un mondo diverso

Il primo messaggio che vuole lanciare “Quel che resta” è che la tutela del pianeta è compito nostro e lo fa raccontando un mondo dove il riutilizzo del cibo genera ricchezza e convivialità, annullando le differenze. L’intento del corto è quello di rappresentare in maniera metaforica come i rifiuti, gli avanzi, possano rinascere a nuova vita. In Italia, lo scorso anno, più del 73% dei rifiuti di imballaggio è stato avviato a riciclo. Siamo il primo fra i grandi Paesi europei per riciclo pro-capite, e siamo fra le nazioni in cui il riciclo dà risultati migliori a costi inferiori.