Passerà dal mese prossimo a 180 €/tonnellata anziché a 228 €/tonnellata. Nei primi mesi i valori delle aste di tali flussi a riciclo sono stati superiori alle aspettative.

Buone notizie: ci sarà una riduzione del contributo ambientale Conai per gli imballaggi in plastica di fascia B1.2 (bottiglie, barattoli, flaconi e vasetti in PET trasparenti) fino alla fine dell’anno: passerà a 180 €/tonnellata anziché a 228 €/tonnellata da luglio,come comunicato, a fine 2024 a dicembre di quest’anno. Nei primi cinque mesi dell’anno – si legge in una nota - i valori delle aste di tali flussi a riciclo sono stati superiori alle aspettative. Il deficit di catena (influenzato dal valore delle aste), quindi, è risultato inferiore al Cac in vigore. Ciò ha consentito al Consiglio di amministrazione Conai di valutare positivamente la proposta del consorzio Corepla di ridurre il Contributo Ambientale per gli imballaggi di fascia B1.2 per il semestre luglio-dicembre 2025, in modo da allinearlo al deficit di catena previsto per la seconda parte dell’anno.



Fascia B2.1

Un’analisi sull’andamento delle aste e sui relativi deficit di catena è stata effettuata anche sugli imballaggi delle fasce B1.1 (HDPE) e B2.1 (PP - polipropilene), per le quali la variabilità è risultata sostanzialmente in linea alle previsioni di budget. Pertanto, al di fuori della fascia B1.2 non si rendono necessari interventi sul CAC. Inoltre, la temporanea rimodulazione del CAC per gli imballaggi in plastica di fascia B1.2 non avrà effetti sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni. Tenendo conto della volatilità del mercato dei rifiuti selezionati e di possibili ulteriori elementi di incertezza, dal 1° gennaio 2026 il valore della fascia B1.2 tornerà a 228 €/tonnellata. È in ogni caso previsto un monitoraggio trimestrale, così da valutare eventuali ulteriori interventi correttivi sul CAC del 2026 seguendo le consuete logiche di preavviso ai soggetti interessati.



La campagna

Intanto è stata presentata a Roma la nuova campagna SUP (Single-Use Plastics) promossa da Corepla e Coripet. Obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini sull’importanza del corretto conferimento delle bottiglie in PET in raccolta differenziata per raggiungere il target del 77% di raccolta che l’Unione Europea chiede entro il 2025. Patrocinata dal Ministero della Ambiente e da Conai, che è responsabile del raggiungimento degli obiettivi nazionali di recupero e riciclo degli imballaggi, la campagna lancia un messaggio chiaro e immediato: le bottiglie in plastica vanno raccolte in maniera differenziata sia a casa sia fuori casa, e (ovviamente) mai disperse nell’ambiente.