L’appuntamento è stato spostato al 28 e 29 settembre, sempre presso l'Università Ca' Foscari di Venezia Mestre

Le "Giornate della Ricerca 2020" vengono confermate, ma con nuova data: 28 e 29 settembre, sempre presso l'Università Ca' Foscari di Venezia Mestre. Lo rende noto Corepla, che fa sapere che tutta la struttura è operativa al cento per cento: in linea con le disposizioni governative, i dipendenti lavorano in modalità smart working e sono raggiungibili telefonicamente e a mezzo mail. Il Consorzio ha messo in campo il massimo dell'impegno affinché proseguano i ritiri della raccolta differenziata.

Il sistema consortile si è attivato con ogni mezzo per garantire la prosecuzione dei servizi di pubblica utilità, nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori “Continuiamo a ricercare - si legge sul sito - a sviluppare e a sperimentare per un futuro consapevole e responsabile. Consci che la resilienza della plastica, se ben gestita, aiuta la collettività in ogni cambiamento e necessità”.