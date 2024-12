Inaugurato l’Albero di Natale in piazza Andrea Camilleri. Realizzato in metallo e dell’altezza di circa 3 metri, è decorato con 450 bottiglie di plastica riciclata che si trasformano in fiori colorati

Il Natale è da sempre un simbolo di rinascita e rinnovamento, in cui si offre una nuova opportunità di cambiamento. A Palermo è stato inaugurato in settimana un albero di Natale unico, realizzato grazie alla collaborazione tra Corepla, il Comune di Palermo, RAP Palermo e i ragazzi dell’Istituto Penale per i Minorenni di Palermo “Malaspina” che hanno partecipato al corso Ecoaddobbiamo il Natale a cura di “Mani&Mente” di Romina Scamardi. L’albero di natale, realizzato in metallo e dell’altezza di circa 3 metri, è decorato con 450 bottiglie di plastica riciclata che, lavorate e dipinte a mano dai giovani dell’IPM, si trasformano in meravigliosi fiori colorati, un potente messaggio di trasformazione. Gli addobbi natalizi, nati dal recupero e dalla creatività, raccontano la possibilità di una seconda vita, dove anche il rifiuto può rinascere in qualcosa di bello e significativo. Un messaggio che rispecchia lo spirito del Natale: riscoprire e ridare valore a ogni cosa, proprio come ogni persona e ogni risorsa può essere valorizzata per il bene comune. “La collaborazione tra il Consorzio Corepla e la città di Palermo rappresenta un esempio tangibile di come l’impegno condiviso possa tradursi in azioni concrete a favore dell’ambiente e del patrimonio comune” dichiara Giovanni Cassuti, presidente Corepla “Questo è un progetto a cui teniamo particolarmente poichè ci ricorda che ogni individuo ha un ruolo fondamentale nel preservare ciò che è prezioso per le generazioni future, un percorso collettivo verso un’economia circolare che sottolinea il valore del lavoro condiviso, capace di generare nuove opportunità e di costruire legami all’interno della comunità”. “L’Albero realizzato dai ragazzi dell’Istituto penitenziario minorile ha un duplice valore e un profondo significato in quanto il materiale usato per la realizzazione è tutto riciclato e quindi, attraverso la sua trasformazione, nasce un simbolo di pace e di amore. La detenzione deve essere intesa non come punitiva ma una fase rieducativa e riabilitativa. È significativo quanto questi ragazzi intendono rappresentare: rispetto della natura e amore verso il prossimo.” Ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Pietro Alongi.



Un’opera collettiva

Quest’albero si può definire un’opera collettiva. Il simbolo di come dovrebbe essere il rapporto tra tutte le anime di una città: a partire dalla sensibilità dei cittadini rispetto ai temi della raccolta differenziata, passando per l’efficienza di chi deve raccogliere e riciclare. Questo albero di Natale non è solo bello e particolare, peraltro è anche fatto a mano, ma è un chiaro richiamo al rispetto dell’ambiente. La plastica purtroppo ormai è un elemento altamente invasivo e inquinante nella nostra quotidianità e nel nostro ambiente, iniziative come questa, oltre che simboliche, ci aiutano a ricordarci che anche con piccoli gesti possiamo migliorare la nostra qualità della vita e l’ambiente che ci circonda”. A dichiararlo il presidente della RAP Giuseppe Todaro. L’iniziativa rientra nell’impegno costante di Corepla per sensibilizzare i cittadini sull’importanza del riciclo e del recupero degli imballaggi in plastica. Un percorso di sostenibilità che è iniziato lo scorso giugno con l’installazione degli ecocompattatori Recopet, ad oggi 33, che grazie all’impegno dei cittadini permettono di raccogliere ben 5mila bottiglie ogni settimana.



Il progetto

Il progetto Recopet, che in tutta Italia ha già raccolto oltre 4 milioni di bottiglie, si propone di coinvolgere sempre più cittadini nel processo di raccolta e riciclo delle bottiglie in PET. Queste bottiglie, usate principalmente per acqua e soft drink, vengono raccolte e trasformate in nuove bottiglie attraverso il processo bottle-to-bottle, contribuendo così a una continua circolazione di risorse e alla riduzione dei rifiuti. Un Natale che non solo illumina la città, ma fa brillare anche il futuro, attraverso gesti concreti di sostenibilità e innovazione. Un albero che non è solo simbolo di festa, ma anche di responsabilità e speranza per un domani più verde e circolare.