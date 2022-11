Il Consorzio si appresta a sbarcare nella GDO con 100 nuovi eco-compattatori

Corepla, il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, ha recentemente acquistato 100 nuovi eco-compattatori della tipologia RVM, Reverse Vending Machine, per la raccolta e il riciclo delle bottiglie in PET alimentare.



Il coinvolgimento della GDO

“Si tratta di un ulteriore salto evolutivo del nostro impegno per accrescere la prossimità e la diffusione di un nuovo sistema di raccolta selettiva e contribuire a dar vita al circolo virtuoso del bottle-to-bottle, ossia garantire che le bottiglie conferite dagli utenti presso gli eco-compattatori siano trasformate nuovamente in bottiglie - ha sottolineato il presidente di Corepla Giorgio Quagliuolo -. Ci apprestiamo quindi a coinvolgere la GDO (la grande distribuzione, ndr) in un piano che oltre a sollecitare positivamente il coinvolgimento attivo dei consumatori rispetto all’utilizzo delle macchine distribuite nei punti vendita, consentirà alle insegne stesse di rendersi protagoniste di un innovativo esempio di economia circolare finalizzato a incrementare i quantitativi di plastica avviati a riciclo e ad accorciare i passaggi tra raccolta e riciclo”.



Il progetto

Il progetto è frutto del rapporto di collaborazione che Corepla intrattiene da tempo con Interzero Italy, ramo nazionale della società leader globale nell’offerta di servizi di consulenza ambientale, soluzioni “zero waste” e servizi integrati per la gestione delle materie da destinare al riciclo secondo modelli funzionali ai flussi e ai processi dell’economia circolare. Esso prevede che le macchine possano essere dislocate presso i punti vendita delle grandi insegne della GDO, con cui sono già in corso proficui contatti, così da incoraggiare i consumatori a raccogliere e conferire correttamente, e semplicemente, le bottiglie in plastica.



I vantaggi

Un progetto articolato, che si fonda su una vera e propria partnership con le catene della Grande Distribuzione le quali, garantendo facile accessibilità e visibilità alle macchine, potranno promuovere direttamente presso i propri clienti un sistema semplice e diretto di conferimento del PET. Inoltre, alla prassi di raccolta potrà essere collegato un sistema di premialità rivolto ai clienti più “efficienti” e anche una app dedicata, che concorrerà a rendere immediata l’individuazione dei punti vendita partecipanti all’iniziativa. L’operatività del sistema è di facile attuazione. Il consumatore conferisce le bottiglie in PET alimentare direttamente nelle macchine dislocate presso i punti vendita. Gli eco-compattatori rilevano in tempo reale la tipologia di PET e accettano esclusivamente le bottiglie in PET alimentare. Al riempimento degli eco-compattatori, tramite un sistema di ticketing, il punto di vendita potrà richiedere facilmente il servizio di prelievo. Per garantire l’ottimale continuità del funzionamento delle macchine, è previsto un monitoraggio in tempo reale tramite un sistema web.

Interzero garantisce inoltre periodiche ispezioni tecniche per una manutenzione periodica e programmata. Un back office Interzero con assistenza telefonica è a disposizione per chiarire qualunque dubbio o problema tecnico-logistico. Interzero si occupa inoltre di predisporre ed elaborare la reportistica della raccolta, la valutazione degli impatti ambientali relativi e la redazione di un bilancio ambientale finalizzato a comunicare i principali indicatori di performance di sostenibilità dell’iniziativa.