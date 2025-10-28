La Pr Imballaggi ha deciso di partecipare al bando regionale "Programmi Integrati Aziendali”, finanziato con fondi europei ha ottenuto l’assegnazione dei fondi previsti per un investimento di circa 19 milioni di euro nell’area industriale di Candela.

Sono trevigiani, di Motta di Livenza, hanno una grande esperienza e hanno deciso di aprire una sede nel cuore dei Monti Dauni perché da quelle parti conviene farlo. La zona industriale è quella di Candela, precisamente in località Serra, dove sarà costruito lo stabilimento della Pr Imballaggi, azienda specializzata nella produzione e vendita di scatole in cartone ondulato, con una storia di oltre 40 anni nel settore del packaging.



La storia

Acquisita nel 2018 dalla famiglia Reina, la società ha deciso di partecipare al bando regionale Programmi Integrati Aziendali, finanziato con fondi europei, e ha ottenuto l’assegnazione dei fondi previsti per un investimento di circa 19 milioni di euro nell’area industriale di Candela, in provincia di Foggia.

Il programma di investimento prevede la costruzione di uno stabilimento di circa 16mila metri quadri che ospiterà un macchinario molto complesso, l’ondulatore. Il fabbricato insiste su un terreno che rientra nell’area ZES unica (Zona Economica Speciale) per l’intero Mezzogiorno.

Le pratiche amministrative sono state perfezionate e il Comune ha concesso il permesso a costruire. Si tratta di un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni tra le quali la Regione Puglia, Direzione Incentivi, la sua agenzia Puglia Sviluppo.