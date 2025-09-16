Il progetto si chiama MycoPack e prevede un sistema che combina il micelio – ossia la parte vegetativa dei funghi – con i sottoprodotti della distillazione, come i residui dei cereali usati. La collaborazione dell'Edinburgh Napier University e dell'Università di Dundee.

Una distilleria scozzese sta utilizzando funghi e prodotti di scarto della sua lavorazione per realizzare materiali di imballaggio completamente compostabili. È questo il progetto MycoPack, nato dall'Arbikie Distillery, produttrice di vodka, gin e whisky che si avvale dell’ausilio dell'Edinburgh Napier University e dell'Università di Dundee per utilizzare prodotti di scarto e realizzare a materiali da imballaggio biocompostabili e ridurre quelli di plastica tradizionali.



La ricerca

Il team di lavoro – leggiamo https://www.cookist.it/in-scozia-una... su cookist – ha sviluppato un sistema che combina il micelio – ossia la parte vegetativa dei funghi – con i sottoprodotti della distillazione, come ad esempio i cereali usati: l'unione tra questi elementi dà vita a packaging che risulteranno leggeri, ignifughi e, chiaramente, compostabili.

Nei prossimi dieci mesi verranno condotti test per capire se la combinazione di micelio e sottoprodotti possa portare davvero ai risultati attesi. MycoPack rientra tra i progetti sostenuti da Scotland Beyond Net Zero, programma che ha già finanziato undici iniziative analoghe per accelerare il percorso della Scozia verso l'azzeramento di tutte le emissioni.



I commenti

Kirsty Black, responsabile della distilleria di Arbikie rileva che "In Arbikie, la sostenibilità è al centro di tutto ciò che facciamo. La nostra collaborazione con le università di Edimburgo, Napier e Dundee su MycoPack rappresenta un entusiasmante passo in avanti che unisce innovazione e determinazione per creare imballaggi in micelio che non siano solo ecologicamente responsabili, ma anche profondamente in linea con i nostri valori. Insieme, speriamo di essere pionieri di soluzioni che rispettino il pianeta e ispirino il cambiamento in tutto il settore".

Wenbin Zhou, docente dell'Università di Dundee, in un'intervista a Stv News ha dichiarato: "Il nostro obiettivo è dimostrare come la progettazione sostenibile e la produzione avanzata possano affiancare il percorso della Scozia verso l'obiettivo di zero emissioni nette, trasformando i rifiuti in valore a basse emissioni di carbonio e dando vita ai principi dell'economia circolare attraverso l'innovazione e la collaborazione".