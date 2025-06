Il contest si conferma un laboratorio d’idee per un futuro del packaging più sostenibile, efficiente e centrato sul consumatore.

Si è conclusa l’edizione 2025 del contest Best Packaging, il prestigioso premio promosso da Istituto Italiano Imballaggio in collaborazione con Ipack-Ima e Patrocinato da CONAI, che ogni anno celebra le soluzioni più innovative e sostenibili nel settore del packaging. I vincitori di quest'anno incarnano una visione all’avanguardia che coniuga tecnologia, ecologia, funzionalità e design.



I progetti vincitori riflettono le principali direttrici emerse nell’analisi delle tendenze 2025, tra cui sostenibilità come driver strategico: uso di materiali riciclati, compostabili e monomateriali; tecnologia al servizio dell’ambiente: digitalizzazione, sistemi airless, stampa diretta e automazione intelligente; esperienza utente e design funzionale: packaging che semplificano l’uso, facilitano lo smaltimento e migliorano la conservazione. Il contest Best Packaging si conferma un laboratorio d’idee per un futuro del packaging più sostenibile, efficiente e centrato sul consumatore. Le aziende premiate dimostrano come innovazione e responsabilità ambientale possano coesistere, ridefinendo i paradigmi dell’imballaggio contemporaneo.



I vincitori best packaging 2025



Sezione Tecnologia

Frescosystem+ Goglio

Motivazione: per l’integrazione intelligente di materiali, macchine e dati in un ecosistema digitale unico che ottimizza i processi, riduce gli sprechi e rappresenta un passo avanti verso un'automazione sostenibile del packaging.



Snack&vai Granterre e istituto stampa

Motivazione: per aver introdotto la saldatura a freddo su carta, una soluzione innovativa che semplifica i materiali, migliora la riciclabilità e ottimizza i consumi, stabilendo un nuovo standard sostenibile nel food packaging.



Smartflexpack Fesr 1054 Loacker

Motivazione: per lo sviluppo di una tecnologia di stampa diretta che elimina le etichette adesive, migliora la riciclabilità e integra digital twin e computer vision per un controllo avanzato e sostenibile del packaging.



T-bag smilesys e Mustangpack

Motivazione: per aver rivoluzionato l’imballo in carta con un sistema termosaldabile, 100% naturale e riconvertito da linee industriali precedentemente impiegate per la produzione di mascherine. Il nuovo sistema riduce del 50% il consumo di materia prima e migliora l’esperienza del consumatore.



Cofanetto per cosmetici di lusso Taghleef industries e Plastigraf trevigiana

Motivazione: per aver unito estetica e sostenibilità nel lusso attraverso un laminato innovativo composto per oltre il 90% da risorse rinnovabili, ridefinendo gli standard del packaging premium.



Nicetuck Tiberpack

Motivazione: per lo sviluppo di un sistema di incartonamento che elimina colle e adesivi, riducendo l’uso di materiali e il consumo energetico senza compromettere l’efficienza produttiva.



Premi Speciali

Premio Speciale Quality Design – Scudo Brafim

Motivazione: per la creazione di un sistema protettivo 3D in cartone riciclato che garantisce massima ammortizzazione, facilità di riciclo e significativa riduzione dell’impronta di carbonio.



Premio speciale ambiente – Direct gruppo Happy e Unicoop Firenze

Motivazione: per aver reinventato il vassoio drenante in XPS riciclato, monomateriale, leggero, riciclabile e privo di pad assorbente, migliorando la conservazione degli alimenti e riducendo l’impatto ambientale del 36%.