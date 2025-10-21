Il progetto di Aliplast (Hera) e Imbote punta a sviluppare una filiera tracciata e certificata per la produzione di fibra e padding tecnici destinati all’abbigliamento sportivo a partire da bottiglie di pet raccolte on particolare attenzione alle aree alpine e del Nord-Est.

Aliplast, società di Herambiente (gruppo Hera) specializzata nel riciclo e nella produzione di materiali plastici rigenerati, annuncia una sinergia industriale con Imbotex, azienda padovana specializzata in imbottiture naturali e tecniche per arredamento e abbigliamento. La collaborazione si inserisce nel progetto Moonrise Dolomiti rpet di Imbotex, un modello di economia circolare applicata alla filiera tessile.

Il progetto

Il progetto Moonrise Dolomiti Rpet punta a sviluppare una filiera tracciata e certificata per la produzione di fibra e padding tecnici destinati all’abbigliamento sportivo e fashion - per la montagna, e in generale per l’outdoor - a partire da bottiglie di pet raccolte selettivamente in Italia dai centri di selezione e stoccaggio - con particolare attenzione alle aree alpine e del Nord-Est.

Attraverso l’uso di materiali rigenerati, l’integrazione di sistemi per la tracciabilità e l’adozione di un modello di economia circolare, si punta a costruire una catena di fornitura sostenibile e trasparente per il mercato tessile.

Un modello di economia circolare replicabile nell’industria tessile

Aliplast garantisce il riciclo e la rigenerazione delle bottiglie di scaglia certificata, che viene fornita ai trasformatori per diventare successivamente fibra che Imbotex utilizza per realizzare imbottiture innovative, sostenibili, leggere, funzionali e durevoli, esclusivamente Made in Italy, destinate ai principali brand dell’abbigliamento tecnico, sportivo e fashion. Il valore aggiunto dell’iniziativa risiede nella trasparenza e sostenibilità reale del prodotto, conforme alle normative europee sulla riciclabilità e sul contenuto minimo di riciclato. Ogni tonnellata di fibra equivale al recupero di circa 40mila bottiglie di pet. I brand che aderiranno all’iniziativa potranno comunicare la sostenibilità reale dei propri capi, distinguendosi da chi utilizza materiali di provenienza incerta o extra-Ue. “Con Imbotex portiamo nel fashion e nello sportswear il modello di filiera integrata verticale che abbiamo già applicato con successo in altri settori, come la cosmetica - spiega Michele petrone, amministratore delegato di Aliplast. - Lavoriamo per trasformare le bottiglie di pet in imbottiture tecniche di alta qualità, grazie a partnership industriali sinergiche che coinvolgono ogni anello della catena: dal riciclo alla rigenerazione del materiale, fino alla produzione di filato e al capo finito”.