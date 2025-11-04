Il governo si impegna a farlo entrare in vigore entro il primo trimestre 2026. Consorzi e imprese chiedono celerità nelle decisioni per garantire competitività e sostenibilità al sistema.

Il Governo si dice pronto a far entrare in vigore il regime della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) tessile entro il primo trimestre del 2026. Lo ha detto di recente la dirigente del ministero dell’Ambiente Laura D’Aprile durante un importante convegno internazionale dedicato alla sostenibilità della filiera e i consorzi dei produttori accolgono con favore l’impegno. Lo si apprende da una nota congiunta di Cobat Tessile, Consorzio Ecotessili, Consorzio ERP Italia Tessile, Consorzio RE.Crea, ReDress, Retex.Green.



Pronti a far la propria parte

I Consorzi, che si sono costituiti a seguito dell’introduzione in Italia della raccolta differenziata dei tessili (1/1/2022), sono pronti a fare la loro parte anche in termini di nuovi investimenti e sottolineano come un quadro normativo stabile, coerente e pienamente operativo sia fondamentale per garantire una gestione efficiente dei rifiuti tessili e consolidare la leadership nella sostenibilità della filiera nazionale, a patto che tale cornice regolatoria venga celermente definita.

Infatti, in un quadro europeo che impone target ambiziosi e in un contesto internazionale ad alto tasso di competitività, la mancanza di regole definite ha finora rallentato la creazione dei nuovi sistemi di raccolta e riciclo, con ripercussioni sulla competitività delle imprese italiane rispetto ai Paesi già attivi sul fronte EPR.

I Consorzi, e le imprese da essi rappresentate, ribadiscono pertanto l’importanza della tempestiva pubblicazione del decreto per l’EPR dei prodotti tessili, essenziale per pianificare investimenti, innovare i processi, adottare le migliori best practice in termini di tracciabilità e trasparenza della gestione dei rifiuti, ma soprattutto allinearsi agli obiettivi di economia circolare delle strategie unionali.