Si può partecipare direttamente dal sito fino al 20 giugno: al centro misure e criteri di progettazione nel nuovo Regolamento imballaggi. Le associazioni di categoria presenti sul territorio nazionale possono partecipare direttamente alla consultazione pubblica del Vademecum.

È stata avviata la consultazione pubblica del nuovo documento riguardante misure e criteri di progettazione nel nuovo Regolamento imballaggi, realizzato dal Conai insieme a un gruppo di lavoro formato da referenti di associazioni, aziende e consorzi di filiera. Il vademecum riguarda le principali misure di prevenzione previste dal Regolamento 2025/40 sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio (Ppwr) e la consultazione pubblica mira a raccogliere i contributi da parte di tutti gli attori della filiera del packaging con l’obiettivo di finalizzare un documento condiviso.

Come partecipare alla consultazioneLe associazioni di categoria presenti sul territorio nazionale possono partecipare direttamente alla consultazione pubblica del Vademecum. Le aziende possono condividere osservazioni e proposte tramite la propria associazione di riferimento che avrà il compito di raccoglierle e trasmetterle al Conai attraverso il modulo dedicato. Le associazioni possono richiedere il Vademecum tramite il sito Conai alla sezione “Contattaci”, indicando come argomento “Regolamento Imballaggi – Ppwr” e specificando all’interno del messaggio “Partecipazione alla consultazione pubblica”. Le associazioni possono trasmettere i contributi raccolti entro e non oltre il 20 giugno 2025.