CONAI, con il supporto tecnico di ENEA, Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, promuove la prima edizione del “Bando CONAI per Tesi di Laurea 2022” per l’assegnazione di un premio economico e per la redazione di due tesi di laurea a carattere scientifico e tecnologico, svolte presso ENEA, dedicate rispettivamente al tema delle “strategie di decarbonizzazione della filiera del riciclo delle plastiche” e al tema dell’ “etichettatura ambientale degli imballaggi”.



Le tesi di laurea

Sulla base di una convenzione siglata a gennaio 2022, CONAI ed ENEA promuovono lo sviluppo ed implementazione di tecnologie e metodologie per l’uso e la gestione efficiente delle risorse, il rafforzamento dell’utilizzo di tecnologie per il riutilizzo, il riciclo, il recupero e la valorizzazione di rifiuti di imballaggio e materiali, e l’eco-innovazione di prodotto finalizzata alla chiusura del ciclo di prodotti e materiali in ottica di Economia Circolare. In tale ambito verranno attivate tesi di laurea attinenti alle tematiche della gestione dei rifiuti e dell’economia circolare al fine di incentivare la formazione e la crescita delle competenze nei settori dell’economia circolare, in un’ottica di sviluppo dei Green Jobs. Saranno riconosciuti da CONAI un premio di laurea e un’attività di tesi sperimentale della durata di sei mesi per la redazione di due tesi di laurea con i seguenti titoli: primo titolo “Strategie di decarbonizzazione della filiera del riciclo delle plastiche”; secondo titolo “Etichettatura ambientale degli imballaggi”.



Come fare

Lo svolgimento della prima tesi avverrà presso la sede del centro di ricerca ENEA Casaccia (Roma), mentre lo svolgimento della seconda tesi avverrà presso la sede del centro di ricerca ENEA Bologna. I tirocinanti verranno affiancati, oltre che dal tutor di ENEA, da un referente di CONAI, che seguiranno la redazione del lavoro di tesi. Ciascun premio di laurea, che verrà assegnato tramite selezione, è costituito da una somma pari a € 3.000,00 netti, senza particolari vincoli d’uso. Le candidature dovranno essere inviate alla mail: [email protected]



Scarica il Regolamento del Bando: https://www.conai.org/wp-content/upl...



Scarica l’elenco delle Università convenzionate con ENEA: https://www.conai.org/wp-content/upl...