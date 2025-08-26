Ammessi progetti riferiti ad attività condotte nel corso dell’anno 2025 e del primo semestre 2026. Tutte le informazioni.

Torna il bando per la comunicazione locale sui temi della raccolta e recupero dei dei rifiuti di imballaggio. L’Accordo di Programma Quadro Anci-Conai 2020-2024 ha infatti confermato la particolare attenzione agli aspetti legati alla comunicazione locale, volta principalmente a informare e sensibilizzare i cittadini alla raccolta differenziata e all’avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio.

Per contribuire allo sviluppo di questa importante attività di supporto alla gestione del servizio di raccolta differenziata organizzato dagli enti locali o dai soggetti da essi delegati, il sistema conferma anche per il 2025 l’apposito Bando, con l’individuazione di un budget totale di un milione e cinquecentomila euro. Le modalità di erogazione sono riportate nelle Linee Guida del Bando_ANCI_CONAI_Comunicazione_Locale_2025.

Sono ammessi progetti riferiti ad attività condotte nel corso dell’anno 2025 e del primo semestre 2026. La scadenza per la presentazione delle domande è il 24 ottobre 2025. Le domande devono essere presentate, previa registrazione, nel sito web bandoanciconai.conai.org.

La struttura tecnica ANCI-CONAI, costituita con il vigente Accordo Quadro proprio con il compito di fornire assistenza e supporto agli Enti Locali e per favorire la massima partecipazione agli strumenti previsti dall’accordo, è a disposizione per chiarimenti all’indirizzo [email protected].