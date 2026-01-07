L’affidamento è di durata biennale, con la possibilità di concedere una proroga per un terzo anno. Nel sito prescelto saranno portati i rifiuti raccolti nei 28 Comuni della provincia. I termini per presentare le offerte scadranno il 26 gennaio.

Per dieci euro a tonnellata come base d’asta per lo stoccaggio degli imballaggi in vetro, la Srr Catania Area Metropolitana ha messo a gara d’appalto la migliore offerta per l’individuazione del sito in cui saranno portati i rifiuti raccolti nei 28 Comuni della provincia che fanno parte dell’ente. Il bando – leggiamo su Quotidiano di Sicilia - riguarda un affidamento della durata biennale, con la possibilità di concedere una proroga per un terzo anno. I termini per presentare le offerte scadranno il 26 gennaio.



Cosa prevede

Per prevedere le somme da mettere a gara, la Srr ha fatto riferimento ai quantitativi di rifiuti in vetro prodotti nel 2024 nel territorio. La quantità annuale è di 15.143 tonnellate. “Applicando un costo unitario di dieci euro a tonnellata, si ha un costo complessivo annuale pari a 151.430 euro oltre Iva”, si legge nel bando. L’importo totale, comprensivo della proroga, è di 454.290 euro oltre Iva.

“Le ditte partecipanti devono possedere la capacità ricettiva giornaliera media estrapolabile dal quadro economico. Il servizio – si legge negli atti di gara – verrà remunerato a misura direttamente ai Comuni aderenti sulla base delle effettive richieste delle singole amministrazioni e, pertanto, l’aggiudicatario non avrà nulla a pretendere in caso di mancato raggiungimento o superamento delle quantità di rifiuti stimati, né nel caso di mancata adesione dei Comuni, al termine della durata del contratto, né potrà richiedere compenso alcuno a Srr Area Metropolitana Catania.