La Commissione Europea e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa) dovranno preparare uno studio sulle sostanze considerate pericolose e presenti negli imballaggi. La consultazione resterà aperta fino al 28 ottobre. Il link e i documenti.

L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa) ha avviato una consultazione pubblica per raccogliere prove utili a identificare sostanze considerate pericolose presenti negli imballaggi e a decidere eventuali misure successive, incluse possibili restrizioni. L’iniziativa, in collaborazione con la Commissione europea, è prevista dal testo del regolamento Ue Imballaggi e rifiuti di imballaggio (Ppwr). La consultazione resterà aperta fino al 28 ottobre.



Ambito consultazione

L’ambito della consultazione riguarda i materiali di imballaggio, le sostanze utilizzate, i processi di produzione, la gestione dei rifiuti e le tecnologie di riciclo. In particolare, il questionario è composto da cinque sezioni.

Parte A: Informazioni sul partecipante;

Parte B: Imballaggi e componenti di imballaggio nell’Ue;

Parte C: Sostanze chimiche utilizzate negli imballaggi nell’Ue;

Parte D: Smaltimento e gestione dei rifiuti da imballaggio nell’Ue;

Parte E: Domande finali (informazioni aggiuntive).



Partecipa anche tu https://ec.europa.eu/eusurvey/runner...