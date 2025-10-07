Fatevi sotto! L’Europa chiede il tuo parere sulla chimica negli imballaggi
La Commissione Europea e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa) dovranno preparare uno studio sulle sostanze considerate pericolose e presenti negli imballaggi. La consultazione resterà aperta fino al 28 ottobre. Il link e i documenti.
L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa) ha avviato una consultazione pubblica per raccogliere prove utili a identificare sostanze considerate pericolose presenti negli imballaggi e a decidere eventuali misure successive, incluse possibili restrizioni. L’iniziativa, in collaborazione con la Commissione europea, è prevista dal testo del regolamento Ue Imballaggi e rifiuti di imballaggio (Ppwr). La consultazione resterà aperta fino al 28 ottobre.
Ambito consultazione
L’ambito della consultazione riguarda i materiali di imballaggio, le sostanze utilizzate, i processi di produzione, la gestione dei rifiuti e le tecnologie di riciclo. In particolare, il questionario è composto da cinque sezioni.
Parte A: Informazioni sul partecipante;
Parte B: Imballaggi e componenti di imballaggio nell’Ue;
Parte C: Sostanze chimiche utilizzate negli imballaggi nell’Ue;
Parte D: Smaltimento e gestione dei rifiuti da imballaggio nell’Ue;
Parte E: Domande finali (informazioni aggiuntive).
Partecipa anche tu https://ec.europa.eu/eusurvey/runner...