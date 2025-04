Fino al 5 maggio 2025 sarà possibile inviare la candidatura. Possono partecipare Comuni, unioni di Comuni, Comunità montane, Consorzi di comuni e Gestori.

Sono aperte le iscrizioni a Comuni Ricicloni, l’iniziativa di Legambiente, patrocinata dal ministero dell’Ambiente, che premia le comunità locali, amministratori e cittadini che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti: raccolte differenziate avviate a riciclaggio, ma anche acquisti di beni, opere e servizi, che abbiano valorizzato i materiali recuperati da raccolta differenziata.



Come fare

Fino al 5 maggio 2025 sarà possibile inviare la candidatura. Possono partecipare Comuni, unioni di Comuni, comunità montane, consorzi di comuni e gestori.

Per partecipare è molto importante leggere preventivamente il bando di partecipazione.

Le categorie premiate saranno: Comuni sotto i 5mila abitanti, Comuni tra i 5mila e i 15mila abitanti, Comuni oltre i 15mila abitanti e Comuni capoluogo, oltre ai premi assegnati da Conai, Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea, Biorepack, Cic, Conoe, Erion e The Food & Beverage Carton Alliance. I Comuni potranno inviare i dati di partecipazione esclusivamente attraverso la scheda on line. I consorzi di comuni, le comunità montane e i gestori dovranno obbligatoriamente avvalersi del file excel opportunamente predisposto senza modificarlo in nessuna sua parte pena la non accettazione dei dati. Verrà premiato chi produrrà meno rifiuti indifferenziati, dati dalla somma del secco residuo e la parte di rifiuti ingombranti non recuperata. Come ormai consolidato il limite da non superare per entrare nelle graduatorie dei meritevoli è di 75 Kg/ab/anno.