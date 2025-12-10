I Babybel stanno passando dall’involucro esterno in cellofan bio-based e compostabile a una nuova carta riciclabile. Per fare questo il gruppo francese ha investito 60 milioni in tutto il mondo.

Una piccola grande rivoluzione investirà presto i Babybel: avete presente quei formaggini di origine francese confezionati singolarmente, a forma di pallina rossa, avvolti in un foglio di plastica rossa che racchiude uno strato di cera rossa? Si tira la linguetta e l’involucro di cera si divide in due, rivelando il contenuto. E poi i bambini adorano manipolare la cera rossa che rimane. Ebbene, il gruppo Bel – leggiamo sul sito dissapore.com -

sta passando dall’involucro esterno di cellofan bio-based e compostabile a una nuova carta riciclabile, nell’obiettivo del gruppo di rendere il 100% dei suoi imballaggi riciclabili o compostabili a casa entro il 2030, per venire incontro alle crescenti aspettative dei consumatori in merito alla responsabilità ambientale. Ovviamente, nessuno oserà cambiare l’altro involucro, quello di cera rossa che ne fa un prodotto unico.



Il passaggio al cartaceo

Non è però solo una questione green: a differenza degli imballaggi per snack secchi o prodotti a temperatura ambiente, l’imballaggio per un formaggio pressato come Babybel deve resistere all’umidità, all’esposizione all’ossigeno, al trasporto e alle variazioni di temperatura, garantendo al contempo il gusto e la consistenza del formaggio. Delphine Chatelin, vicepresidente della ricerca, innovazione e sviluppo del gruppo Bel, spiega così: “Il passaggio di Babybel a un packaging cartaceo è una vera sfida tecnica e industriale. Richiede di ripensare l’intero sistema di protezione per assicurare la qualità e del prodotto e la sicurezza dalla produzione al consumo. Il nostro obiettivo è di offrire ai consumatori la stessa esperienza iconica, soddisfacendo le loro esigenze di sostenibilità e praticità, con una confezione responsabile dell’ambiente”.

Per fare tutto questo, Babybel, che ha stabilimenti in Francia, Stati Uniti, Canada e Slovacchia, ha investito 60 milioni di euro per espandere la capacità e aiutare la crescita a lungo termine: l’approccio ingegneristico ha combinato la riprogettazione del materiale, test pilota, prove sulla linea industriale e convalida da parte dei consumatori. Su una cosa però i consumatori potranno stare tranquilli: la storica cera rossa, che protegge Babybel dall’aria e dall’umidità e garantisce la stabilità microbiologica, rimane invariata e mantiene il suo ruolo funzionale centrale.



Se vuoi saperne di più: https://babybel.it/la-nostra-respons...