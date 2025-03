La presentazione del modello unico è prevista entro il 28 giugno. Ecco tutti i documenti necessari per compilarlo.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 49 del 28 febbraio 2025), il Decreto recante l’approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2025, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2024. Il termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (mud) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del mud dovrà avvenire entro il giorno 28 giugno 2025.



Ecco tutti i documenti:

DPCM 29 gennaio 2025 - Decreto del presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del mud per l’anno 2025 https://www.gazzettaufficiale.it/att...

Allegato 1 - Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (mud) https://www.mase.gov.it/sites/defaul...

Allegato 2 - Comunicazione rifiuti semplificata https://www.mase.gov.it/sites/defaul...

Allegato 3 - Modelli raccolta dati https://www.mase.gov.it/sites/defaul...

Allegato 4 - Istruzioni per la presentazione telematica https://www.mase.gov.it/sites/defaul...

Sintesi modifiche mud 2025 https://www.mase.gov.it/sites/defaul...

Unioncamere provvederà a pubblicare i prodotti informatici e i portali per la compilazione e presentazione del mud 2025.



Consulta il sito https://www.ecocamere.it