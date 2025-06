Pubblicati i testi dei ricorsi inoltrati in aprile da una ventina di aziende contro gli aspetti controversi del nuovo Regolamento imballaggi.

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i testi dei ricorsi di una ventina di aziende europee, tra cui alcune italiane, presentati alla Corte di Giustizia Ue contro il nuovo Regolamento su imballaggi e rifiuti da imballaggio (Ppwr).



I tre punti chiave

Il contenzioso – leggiamo su Polimerica – riguarda alcuni articoli del Regolamento. Nel mirino soprattutto tre punti: l’obbligo di riutilizzo per gli imballaggi industriali, i divieti introdotti per alcuni packaging monouso in plastica e l’esenzione dall’obbligo di contenuto riciclato per quelli a base carta con liner in plastica.

Stando ai ricorrenti, sono violati alcuni pilastri del funzionamento dell’Unione europea: la libera circolazione delle merci nel mercato interno; il principio di proporzionalità, che impone che qualsiasi limitazione alla libertà di commercio sia giustificata da un obiettivo legittimo di interesse generale, come la protezione ambientale o la sicurezza dei consumatori, e sia realizzata attraverso mezzi adeguati e non più restrittivi di quanto strettamente necessario; terzo punto è il divieto di trattamento diseguale senza giustificati motivi che impone agli Stati membri di non discriminare tra prodotti simili provenienti da diversi Stati membri, garantendo così condizioni di parità per tutti gli operatori economici. La Corte di Giustizia ora dovrà verificare l’ammissibilità dei ricorsi e l’impugnabilità degli atti.