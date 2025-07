Le storie del riciclo alla manifestazione del cinema per ragazzi. Il vicedirettore Fabio Costarella e il comico Pisani spiegano come “anche differenziare bene per riciclare può essere un atto da protagonista”.

Il Giffoni Film Festival ospita la première di Buona la seconda, la nuova iniziativa pensata da Conai per ricordare ai giovani l’importanza di dare una seconda vita agli imballaggi. Un’operazione che strizza l’occhio al cinema simulando una rassegna di cult “di seconda mano”: cinque classici della settima arte vengono trasformati in storie di sostenibilità. Con un invito importante a tutti gli spettatori di Giffoni: diventare protagonisti del cambiamento. Tra i protagonisti del progetto: Andrea Pisani, attore e comico, che ha interpretato un critico cinematografico d’eccezione, e Fabio Costarella, vicedirettore Conai, che ha partecipato alla masterclass Impact! domenica 20 luglio insieme a Pisani. “Giffoni è un luogo magico, dove le storie prendono vita e sanno parlare ai ragazzi con la potenza universale del cinema: da anni lo vivo anche come padre, accompagnandoci i miei figli” spiega Fabio Costarella. “Non potevamo immaginare un set migliore del festival per l’esordio di Buona la seconda, un’iniziativa che vuole promuovere una vera cultura della sostenibilità e proporre una nuova riflessione sul riciclo come gesto concreto per tutelare il pianeta».



I cinque trailer del cambiamento

Cinque locandine e cinque trailer immaginari per cinque film “riciclati” in chiave green, che saranno visibili per la prima volta proprio a Giffoni nel foyer della Multimedia Valley.

“Lo spreco è un delitto”, ammonisce L’imballaggio che visse due volte. Un omaggio al genio di Alfred Hitchcock e al suo La donna che visse due volte, miglior regia e miglior attore (James Stewart) al festival di San Sebastián del ’58. Qui il film diventa metafora del riciclo: perché riutilizzare e differenziare i pack è anche un’arte di precisione, come costruire un perfetto plot twist. Un brivido che non nasce solo dal mistero, ma dalla consapevolezza che ogni risorsa merita un lieto fine.

L’ecodesign è la star di Quei bravi imballaggi: perché ridurre l’impatto degli imballaggi “è una questione d’onore”. Quei bravi ragazzi, la pietra miliare con cui Martin Scorsese aprì gli anni Novanta (prima di Cape Fear e de L’età dell’innocenza) vincendo il Leone d’argento per la regia a Venezia, candidato a sei Oscar e vincitore per l’attore non protagonista Joe Pesci, si trasforma in una storia di rigore e visione, dove il design sostenibile diventa la vera via d’uscita per un futuro più sostenibile.

Da capolavoro a capolavoro. Il talento di Mr. Recycle si ispira al gioiello di fine anni Novanta: Il talento di Mr. Ripley di Anthony Minghella (premiato dal National Board of Review per la regia), grande cinema d’autore travestito da thriller pop candidato a cinque Oscar, con un cast stellare: Matt Damon nei panni del più abile degli impostori che rovina – in modo diverso – le vite di Gwyneth Paltrow, Jude Law e Cate Blanchett. Qui le stelle sono altre: ricerca e innovazione, capaci di dare una seconda vita agli imballaggi. Nessun inganno, ma la consapevolezza che il vero talento è saper vedere risorse dove altri vedono rifiuti.

Ironico già dal titolo, Tesoro, mi si sono ristrette le emissioni è il director’s cut che nessuno sognava: quello sul taglio delle emissioni inquinanti. Una rilettura della celebre commedia di fantascienza di Joe Johnston che qui si reinventa in veste sostenibile, per ricordare che ogni gesto conta. Da vedere ogni giorno, quando facciamo correttamente la raccolta differenziata. Perché grazie al riciclo si riducono le emissioni di CO2 e si risparmia energia: il primo passo verso l’economia circolare è nelle nostre mani.

E Nosprecatu, variazione sul tema di Nosferatu il vampiro di Friedrich Wilhelm Murnau, la gemma del cinema espressionista che nel 1922 (ri)scrisse le regole dell’horror, tra ombre, luci… e rinascite. Come il vampiro che sfida la morte, anche i materiali possono rigenerarsi all’infinito, riprendendo vita ogni volta. Non vanno sprecati: differenziare è l’arma per sconfiggere le tenebre dello spreco e dare il via a un’economia circolare che fa della rigenerazione il suo vero potere soprannaturale.