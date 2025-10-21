Andrea Bettini (RaiNews24) e Matteo Marini (Repubblica) vincono l’edizione 2025. Menzione speciale a Alberto Giuffrè, giornalista di Sky Tg24.

Sono Andrea Bettini e Matteo Marini i vincitori del premio Fenice Conai 2025 per il giornalismo ambientale giovane 2025, il riconoscimento ideato dal Consorzio nazionale imballaggi per valorizzare l’impegno delle nuove generazioni di giornalisti che si occupano di sostenibilità, economia circolare e innovazione ambientale. Una menzione speciale è andata invece ad Alberto Giuffrè. Le vittorie sono state annunciate a Urbino dalla direttrice generale del Conai, Simona Fontana.



Il premiato negli audiovisivi

Nella categoria audiovisivo, la Fenice è stata assegnata a Andrea Bettini per il servizio dedicato al riciclo della fibra di carbonio e alla sfida tecnologica raccolta dal centro ricerche Enea di Brindisi, trasmesso su RaiNews24 nel programma Futuro24. Il lavoro si è focalizzato sui processi innovativi brevettati dall'Enea per produrre nastri, filati e tessuti tecnici da scarti di produzione nell’ambito del progetto Ecocarbonio, con l’obiettivo di dare nuova vita ai materiali destinati allo smaltimento, riducendo rifiuti, sprechi di materie prime ed energia necessaria alla produzione.

Bettini è caposervizio nella redazione Approfondimenti di RaiNews24. Cura e conduce Futuro24, il programma settimanale dedicato a scienza e innovazione, e su Rai Scuola presenta Oggi è, dedicato alle Giornate Mondiali. Inviato in numerosi eventi scientifici internazionali, ha seguito dodici lanci spaziali ed è autore di reportage nell’Artico e in Antartide.



Il premiato negli scritti

Nella categoria scritto, la Fenice è andata invece a Matteo Marini per l’articolo “Il team che costruisce i bracci robotici per gli spazzini delle orbite e i carri attrezzi spaziali”, pubblicato sulla Repubblica.it.

L’articolo racconta la storia di Andrea Antonello, ingegnere aerospaziale veneziano e capo di un team britannico che sta sviluppando un innovativo arto robotico destinato a ripulire lo spazio dai detriti, con la prima missione prevista nel 2026.

Romagnolo, Matteo Marini, è giornalista professionista e docente di giornalismo digitale all'Ifg di Urbino. Appassionato di scienza, astronomia e spazio, racconta storie di avventure extra atmosferiche e della crisi climatica sul sito e sulle colonne di La Repubblica, Italian tech, Green&Blue e Forbes Italia.



Menzione speciale

La menzione speciale è andata a Alberto Giuffrè, giornalista di Sky Tg24, per il servizio sul viaggio in tre tappe alla scoperta della posidonia oceanica, il polmone del Mediterraneo. Il reportage accompagna lo spettatore in un itinerario che unisce divulgazione scientifica e sensibilità ambientale, raccontando l’importanza di una delle piante marine più preziose per la salute del nostro mare.



Il commento del direttore

“Con la Fenice Conai vogliamo continuare a valorizzare il lavoro dei giovani giornalisti che affrontano i temi ambientali con competenza e passione”, ha dichiarato Simona Fontana, direttrice generale del Conai. “La sostenibilità, del resto, è una responsabilità condivisa che richiede conoscenza e rigore. I lavori premiati dimostrano come il giornalismo possa essere uno strumento potente per accendere curiosità e consapevolezza. È un segnale positivo che arriva in un momento in cui informazione, ambiente e innovazione devono dialogare sempre di più. Ed è molto bello poterne parlare al Festival del giornalismo culturale, che quest’anno ci invita a riflettere sullo sguardo sostenibile nel giornalismo, un tema che sentiamo profondamente nostro”.

A guidare la giuria dell’edizione 2025 è stata Tonia Cartolano, caporedattrice e anchor di Sky TG24, in qualità di presidente. Accanto a lei hanno fatto parte della giuria Giulia Lauletta, giornalista Tg La7; Monica Paternesi, caporedattrice Ansa; Marzia Roncacci, giornalista Rai, conduttrice Tg2 Italia Europa; Giuseppe De Filippi, vicedirettore Tg5; Fabio Costarella, vicedirettore generale Conai; Ivan Illomei, responsabile relazioni istituzionali Conai; Salvatore Merlo, vicedirettore di Il Foglio; Nicola Saldutti, caporedattore di Corriere della Sera.