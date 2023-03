Con la raccolta di cartoni del latte, scatole di cereali e scatole di brioche in un anno ogni italiano contribuisce a produrre 37 scatole, la quantità giusta per superare l’altezza del David di Michelangelo

Italiani, popolo di santi, di poeti e di…grandi riciclatori. È il caso di dirlo in una nazione che nel 2021 ha raccolto e avviato a riciclo più di 3,6 milioni di tonnellate di carta e cartone e che dal 2020 ha raggiunto e superato l’obiettivo UE al 2030 dell’85% per il tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici. Con enormi benefici per l’ambiente e l’economia circolare del Paese.



Il contascatole

Sulla scia di questi risultati Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli imballaggi cellulosici, in occasione della Giornata Mondiale del Riciclo celebra il comportamento virtuoso degli italiani e il loro impegno nella raccolta differenziata. Attraverso il Contascatole, un divertente tool online con il quale misurare il “peso” della propria raccolta di carta (potete provarlo sul sito di Comieco), si può stimare la quantità di scatole che si ottengono con il riciclo di 1 anno, in grado di eguagliare in altezza i più famosi monumenti del mondo una volta impilate. Ecco una lista dei “monumenti” ideali creati dagli italiani in ogni momento della giornata.



La colazione e il David

La colazione è il pasto più importante della giornata, si sa, ma quello che molti non sanno è che grazie alla raccolta settimanale di cartoni del latte, scatole di cereali e scatole di brioche in un anno ogni italiano contribuisce all’avvio a riciclo di tanta carta utile a produrre 37 scatole, la quantità giusta per superare l’altezza del David di Michelangelo, la famosa statua realizzata da Michelangelo Buonarroti all’inizio del ‘500 ed esposta nella Galleria dell’Accademia di Firenze.



Il pranzo e la Sirenetta

Il pranzo è un momento irrinunciabile per gli italiani e tra pasta, risotti, piadine o panini la pausa del mezzogiorno, che sia consumata a casa o in ufficio, diventa un’occasione anche per conferire nel contenitore della carta le confezioni di prodotti e vaschette gastronomiche: con quelle correttamente avviate a riciclo in un anno si potrebbero produrre 9 scatole per ogni italiano. Disposte una sull'altra supererebbero l'altezza della Sirenetta di Copenhagen, la celebre statua simbolo della capitale danese che raffigura la protagonista di una delle più famose fiabe di Hans Christian Andersen, La sirenetta.