Il nuovo regolamento mira a ridurre la dispersione di granuli e l'inquinamento da microplastiche rafforzando i controlli e la gestione dei pellet di plastica lungo tutta la filiera.

Il Consiglio Ue ha approvato la bozza di regolamento sulla prevenzione delle perdite di granuli di plastica al fine di ridurre l'inquinamento da microplastiche. È stato raggiunto un accordo provvisorio con il Parlamento, che si dovrà esprimere con un voto finale entro ottobre per completare l’iter legislativo. Sono previsti piani per la gestione del rischio in grado di prevenire la dispersione nell’ambiente con norme e misure per imballaggio, movimentazione, personale, formazione e attrezzature.



Che cosa prevede

Le nuove norme si concentrano sulla prevenzione delle perdite di granuli e pellet, imponendo alle aziende di attuare piani di gestione del rischio che includano misure per l'imballaggio, la movimentazione, il personale, la formazione e le attrezzature. Il regolamento stabilisce obblighi per le operazioni di bonifica in caso di perdite accidentali. Per garantire equità e responsabilità, i trasportatori extra-Ue dovranno designare un rappresentante autorizzato all'interno dell’Ue e gli operatori che gestiscono più di 1.500 tonnellate di granuli di plastica all'anno saranno tenuti a ottenere la certificazione da una terza parte indipendente. Le aziende più piccole beneficeranno di misure di conformità semplificate , tra cui autodichiarazioni di conformità per le microimprese.

Inoltre, il regolamento introduce requisiti specifici per il trasporto marittimo di pellet di plastica, affrontando le informazioni relative all'imballaggio, al trasporto e al carico per prevenire la perdita di pellet in mare.



Prossimi passi

Con questa fase si conclude la procedura di adozione in seno al Consiglio. Si prevede che il Parlamento europeo proceda alla votazione finale nell'ottobre 2025. Successivamente, le nuove norme entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Ue. Fatta eccezione per specifiche deroghe ed esenzioni, la maggior parte delle disposizioni del regolamento entrerà in vigore 2 anni dopo l'entrata in vigore .



Che cosa sono

I granuli e i pellet di plastica sono le palline di plastica che si usano per produrre, stampare, iniettare, pellicolare i prodotti finiti o i semilavorati. Quando sono disperse nell'ambiente durante la produzione o il trasporto, queste palline non si biodegradano ma si accumulano nell'ambiente e negli animali, come pesci e molluschi, e possono essere ingerite dall'uomo. Contribuiscono inoltre all'inquinamento marino, delle acque dolci e del suolo. Attualmente, si stima che tra le 52mila e le 184mila tonnellate di granuli e pellet vengano rilasciate nell'ambiente ogni anno a causa di una gestione impropria lungo l'intera catena di approvvigionamento. I pellet di plastica si classificano come la terza fonte di rilascio accidentale di microplastiche, dopo vernici e pneumatici.



Regolamento sulla prevenzione delle perdite di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche https://data.consilium.europa.eu/doc...

Perdite di granuli di plastica: Consiglio e Parlamento concordano nuove norme per ridurre l'inquinamento da microplastiche (comunicato stampa, 8 aprile 2025) https://www.consilium.europa.eu/en/p...

Affrontare i rifiuti di plastica (informazioni di base) https://www.consilium.europa.eu/en/p...

